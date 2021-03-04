Mesut Özil'in ayak bileğinde kısmi yırtık ve ödem tespit edildi
04.03.2021 23:41
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli takımın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Mesut Özil'in ayak bileği yan bağlarında kısmi yırtıklar ve yoğun ödem tespit edildiğini açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli takımın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Mesut Özil'in ayak bileği yan bağlarında kısmi yırtıklar ve yoğun ödem tespit edildiğini açıklandı.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği bildirildi.
Oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
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