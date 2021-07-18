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Mesut Özil'in Balmumu heykeli Türkiye'ye getirildi! Yıldız futbolcu, kendi heykeliyle fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

Mesut Özil'in Balmumu heykeli Türkiye'ye getirildi! Yıldız futbolcu, kendi heykeliyle fotoğrafını paylaştı

18.07.2021 16:52

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan balmumu heykeli, İstanbul'a getirildi. İlk durağı Fenerbahçe Can Bartu tesisleri olan heykeliyle fotoğraf çektiren yıldız futbolcu, fotoğrafını "Artık 2. Mesut da Türkiye'ye geldi. İlk Almanya'da görmüştüm, bayağı oluyor. Gurur verici bir şey. Türkiye'de olmasından çok mutlu oldum." notuyla paylaştı.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'in balmumu heykeli Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek. 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde ziyarete açılacak heykelini ziyaret eden Mesut Özil, balmumu heykeliyle fotoğraf çektirdi.

"GURUR VERİCİ BİR ŞEY"

Mesut Özil'in Real Madrid'de oynadığı dönemde yapılan balmumu heykeli, ilk olarak fotoğraf çekimi için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne getirildi. Burada balmumu heykeliyle fotoğraf çektiren Mesut, yaptığı açıklamada, "Artık 2. Mesut da Türkiye'ye geldi. İlk Almanya'da görmüştüm, bayağı oluyor. Gurur verici bir şey. Türkiye'de olmasından çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

İkinci Mesut Özil, Türkiye'de! Yıldız futbolcunun balmumu heykeli Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek
İkinci Mesut Özil, Türkiye'de! Yıldız futbolcunun balmumu heykeli Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek
İkinci Mesut Özil, Türkiye'de! Yıldız futbolcunun balmumu heykeli Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek
Mesut Özil'in Balmumu heykeli Türkiye'ye getirildi! Yıldız futbolcu, kendi heykeliyle fotoğrafını paylaştı

Fenerbahçe, Mesut Özil, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil'in Balmumu heykeli Türkiye'ye getirildi! Yıldız futbolcu, kendi heykeliyle fotoğrafını paylaştı - Son Dakika Spor


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