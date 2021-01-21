Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi hemşehrilerini heyecanlandırdı - Son Dakika

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi hemşehrilerini heyecanlandırdı

21.01.2021 15:43
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi hemşehrilerini heyecanlandırdı, System.String[]

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, İngiltere Premier Lig'in güçlü takımlarından Arsenal'den Fenerbahçe'ye transferinde son aşamaya gelinmesi, tecrübeli futbolcunun memleketi Devrek'te sevinçle karşılandı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, İngiltere Premier Lig'in güçlü takımlarından Arsenal'den Fenerbahçe'ye transferinde son aşamaya gelinmesi, tecrübeli futbolcunun memleketi Devrek'te sevinçle karşılandı.

İlçeye bağlı Hışıroğlu köyü muhtarı Abdurrahman Yanaz, gazetecilere, Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaşmasının kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Özil'in her zaman Devreklilerin gurur kaynağı olduğunu belirten Yanaz, "Köylülerimiz, gençlerimiz onun ülkemizde futbol oynayacak olmasına çok seviniyor. Onu çok seviyoruz. Köyümüze gelmesini dört gözle bekliyoruz. Köy halkı da onu görmek istiyor. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynaması bizi çok sevindirdi. Özil, yıllardır köyüne gelmedi. En son Real Madrid transferinde köyümüze gelmişti. Zaten bir akşam kalıp sonra yine gitmişti. Köyümüze o tarihten bu yana gelmedi." diye konuştu.

Yanaz, yıllar önce Almanya'ya gittiğinde Özil ailesinin kendisini evinde ağırladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Mesut Özil'in o dönemler futbol oynadığını bilmiyordum. Yıllar sonra babası geldi, 'Fenerbahçe oğlumu istiyor ama ben oğlumun Almanya'da biraz daha yetişmesini istiyorum. Daha sonra belki nasip olur Türkiye'ye gidip futbol oynar.' şeklinde bir görüşme yapmıştık. Yıllar geçti Mesut, dünya çapında şöhrete ulaştı. O zamanlar nasip olmadı ama yıllar sonra Allah nasip etti, Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti. Kişinin gönlündekini Allah nasip eder. Onun gönlünde de Fenerbahçe sevdası vardı, şimdi oraya geldi. İnşallah burada da çok başarılı olur, performansı daha da güzelleşir. Onu takip edeceğiz."

İlçe sakinlerinden Dursun Başbakıcı da bir Galatasaray taraftarı olarak Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinin ülke futbolunun gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Özil'le gurur duyduklarını ve başarılı olmasını istediklerini dile getirdi.

Teknik direktör Mourinho ve Cristiano Ronaldo'ya Devrek bastonu götürmüştü

Mesut Özil, son olarak 2011 yılında memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Hışıroğlu köyüne geldiğinde hemşehrileri tarafından ilgi ve sevgiyle karşılanmıştı.

Dönemin Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci tarafından Mesut Özil'e, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, teknik direktör Jose Mourinho, futbolcular Cristiano Ronaldo, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'e verilmek üzere üzerlerinde isimleri yazılı dünyaca ünlü Devrek bastonu verilmişti.

Mesut Özil, Fenerbahçe, Futbol, Devrek, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi hemşehrilerini heyecanlandırdı - Son Dakika Spor


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