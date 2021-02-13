Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi - Son Dakika

Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi

13.02.2021 20:22
Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi, System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçına 11'de başlayan Fenerbahçeli Mesut Özil'in İstiklal Marşı okumaması gündem oldu. Futbolseverler, sosyal medyada yıldız futbolcunun bu davranışını eleştirdi.

Yıldız futbolcu Mesut Özil, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçıyla ilk kez Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de yer aldı.

Mesut'un, maç öncesinde İstiklal Marşı esnasındaki marşı okumaması dikkat çekti. 32 yaşındaki futbolcunun bu tavrı sosyal medyada büyük tepki çekti.

Mesut Özil'in İstiklal Marşı esnasındaki tavırları tepki çekti

EVİN OĞLU GÖNDERMESİ

O anlara ait görüntüleri paylaşan taraftarlar, milli ve yerli vurgusuyla Mesut Özil'i eleştiri yağmuruna tuttu. Öte yandan birçok futbolsever de "evin oğlu" göndermesinde bulundu.

Mesut Özil'in İstiklal Marşı esnasındaki tavırları tepki çekti
Mesut Özil'in İstiklal Marşı esnasındaki tavırları tepki çekti
Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, İstiklal Marşı, Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi - Son Dakika Spor


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