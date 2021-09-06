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Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de - Son Dakika

Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de

06.09.2021 13:32

Katar'a giden Mesut Özil hakkında transfer iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak yıldız futbolcunu sponsorluk anlaşmaları için Katar'da bulunduğu söylendi. Ayrılık iddialarına menajeri Erkut Söğüt yanıt verdi. Söğüt, "3 sene Fenerbahçe'de futbol oynayacak bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verdi.

Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt, ayrılık iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Mesut'un, kontratı bitene kadar Fenerbahçe'de kalacağı vurgulandı.

"OYNAMAZSA MUTSUZ OLUR

Mesut'un Fenerbahçe'de oynamaktan çok mutlu olduğunu belirten Söğüt, "Mesut, Fenerbahçe sevgisi ile büyüdü ve şimdi o formayı giymenin duygusunu yaşıyor. Çok mutlu ve her zaman Fenerbahçe'nin başarısı için görev verildiği anda elinden geleni veren bir topçu. Bazı futbolcular vardır başka kulüp bulamadıkları için Türkiye'ye gelirler. Mesut ise her zaman planladığı ve istediği için geldi. Para için değil! Mesut da her oyuncu gibi ilk 11 oynamak ister. Doğaldır bu. Zaten ilk 11 oynamayan bir oyuncu mutlu ise bir sorun vardır. Mesut Fenerbahçe ile şampiyon olmaya geldi" dedi.

Mesut Özil'in menajeri transfer iddialarına noktayı koydu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Fanatik'e konuşan Erkut Söğüt, Katar iddialarına da şöyle yanıt verdi: Katar seyahatine gelince... Mesut daha 3 sene Fenerbahçe'de futbol oynayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti.

Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de

Mesut Özil, Fenerbahçe, Katar, Söğüt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de - Son Dakika Spor


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