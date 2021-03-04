Mesut Özil'in sağlık durumu
04.03.2021 23:48
Süper Lig'de bu akşam oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor maçında sakatlanan sarı-lacivertli oyuncu Mesut Özil'in çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendi.
Süper Lig'de bu akşam oynanan Fenerbahçe- Antalyaspor maçında sakatlanan sarı-lacivertli oyuncu Mesut Özil'in çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendi.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinin 65. dakikasında girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kalan Mesut Özil, sahayı sedye ile terk etmişti. Hastaneye kaldırılan oyuncunun, çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği aktarıldı.
(İHA)
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