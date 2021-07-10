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Mesut Özil: "İnşallah Pereira ile başarıya ulaşabiliriz" - Son Dakika

Mesut Özil: "İnşallah Pereira ile başarıya ulaşabiliriz"

10.07.2021 20:11

Fenerbahçeli oyuncu Mesut Özil, Teknik Direktör Vitor Pereira için, "Her oyuncuya önem veriyor.

Fenerbahçeli oyuncu Mesut Özil, Teknik Direktör Vitor Pereira için, "Her oyuncuya önem veriyor. Herkesle aynı gemiye binip o gemiyle şampiyonluğa ulaşmak istiyor. O yüzden çok önemli" dedi.

Fenerbahçeli oyuncu Mesut Özil, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını değerlendirerek, "Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Hocamız geldi. Oyun tarzını bize iletiyor, nasıl oynatmak istediğini. Herkes çok pozitif bakıyor. Antrenmanlar her zaman kamp geçirdiğinizde çok sert geçiyor. Hazırlığımızı yapıyoruz. İnşallah sezon sonunda da kupayı kaldırırız." dedi.

Takımdaki birliktelikle ilgili Mesut, "Özellikle Caner'le çok güzel anılarımız oluyor. Bugün antrenmanımız hafifti çünkü son günlerde bayağı sert antrenmanlar yaptığımız için bugün hocamız antrenmanı biraz hafif yaptı. Herkes mutlu, herkes heyecanlı, herkes her şeyini veriyor takım için, Fenerbahçe camiası için. Mutluyuz. Kampımızı yapıp sakatlıksız bir şekilde sezona başlamak istiyoruz" diye konuştu.

Yeni Teknik Direktör Vitor Pereira'yla ilgiliyse Özil, "Takımla çok iyi iletişim kurabiliyor. Zaten Fenerbahçe camiasını, Türk futbolunu çok iyi biliyor. O yüzden geldiği için çok mutluyuz. Antrenmanlarda belli oluyor nasıl oynatmak istediği. Mesela takımın hücum yapmasını istiyor. Bu da bizim istediğimiz çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Her takıma karşı kazanmak istiyoruz. Hoca da bunu temsil ediyor. Oyunculara çok yardım ediyor, oyuncularla konuşuyor. Herhangi bir şey olduğu zaman kapısının her zaman açık olduğunu da söyledi. Çok pozitif bakıyoruz. İnşallah onunla başarıya ulaşabiliriz. Oyuncu için bu çok önemli. Bazı günler zorluk çekebilirsin; oynayan oyuncu, oynamayan oyuncu. Her oyuncuya önem veriyor. Herkesle aynı gemiye binip o gemiyle şampiyonluğa ulaşmak istiyor. O yüzden çok önemli" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇELİYİM"

Başkan Ali Y. Koç'la olan diyaloğu ve Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili ise Mesut Özil, "Başkanımızla diyalog olarak çok iyiyiz. Aramızda hiçbir problem yok. Her zaman Fenerbahçe'ye gelmek istiyordum, Fenerbahçeliyim. Konuşmalar oldu. Ne istediğini, takım olarak neler başarabileceğimizi anlattı. Takım olarak yani, o önemli. Sonuçta herhangi bir futbolcu da olsan, kim olursan ol kendin bir şeyler başaramazsın. Takım olarak, bir aile olarak belirli bir şeyler kurarsanız o zaman o başarıya ulaşabilirsiniz. Başkan da bu adımları söyledi. Beni inandırdı. O yüzden Fenerbahçe'deyim ve çok mutluyum" diye konuştu.

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"Açıkçası iki takımın da sadece bir maçına bakmıştım. Ben İngilizleri biliyorum, İtalya'yı da tanıyorum. Eskiden çok oynardık onlara karşı. Ben İngiltere'yi biraz daha güçlü görüyorum. Kuvvet olarak biraz daha önde görüyorum. Ama taktik konusunda İtalyanları biraz daha önde görüyorum. Güzel bir maç olacak. İyi olan kazansın."

"BU SEZON BİRAZ TUHAF OLDU"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınması kararıyla ilgili görüşlerini paylaşan Mesut, "Çok önemli. Senelerce çok seyircili oynadıktan sonra o atmosferi her zaman bir şekilde yine de bir futbolcu hissediyor. Bu sezon biraz tuhaf oldu, tabii korona dolayısıyla. Zor oldu. O yüzden çok mutluyuz. Kadıköy'de seyircilerimizin bize destek olacaklarını biliyoruz. Sabırsızlıkla bekliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

Mesut Özil: İnşallah Pereira ile başarıya ulaşabiliriz
Mesut Özil: İnşallah Pereira ile başarıya ulaşabiliriz
Mesut Özil: İnşallah Pereira ile başarıya ulaşabiliriz
Mesut Özil: İnşallah Pereira ile başarıya ulaşabiliriz

Fenerbahçe, Mesut Özil, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mesut Özil: 'İnşallah Pereira ile başarıya ulaşabiliriz' - Son Dakika Spor


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