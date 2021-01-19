Mesut Özil, İstanbul'a iniş görüntülerini paylaştı

Fenerbahçe'nin transferi konusunda anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu Mesut Özil, İstanbul'a iniş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe'nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından İstanbul'a iniş görüntülerini paylaştı. İniş esnasında Sezen Aksu'nun 'İstanbul' şarkısını mırıldanan Özil ayrıca Fenerbahçe tezahüratında bulundu. Yıldız futbolcu, uçağın piste inmesiyle elini kalbine götürürken, 'Çok şükür indik' diye konuştu.

(İHA)