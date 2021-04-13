Mesut Özil, Kızılay'ın Ramazan kampanyasına 100.000 euro bağışladı - Son Dakika

Mesut Özil, Kızılay'ın Ramazan kampanyasına 100.000 euro bağışladı

13.04.2021 18:00

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, futbol dünyasındaki başarılarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 32 yaşındaki futbolcu, son olarak Kızılay'ın "Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye!" sloganıyla yürütülen kampanyasına 100.000 euro bağışladı.

Türk Kızılay'ın çalışmalarını yakından takip eden ve sürekli destekleyen Mesut Özil, bu kez de Kızılay'ın "Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye!" sloganıyla yürütülen kampanyasına 100.000 euro bağışladı. Özil'in bağışı Türk Kızılay'ın düzenlediği "Dayanışma ve Teşekkür" programında açıklandı. Aynı programda hayırsever vatandaşlar Kızılay'a 6 saat içinde 51.1 milyon lira bağış yapmıştı.

BAĞIŞTAN 128 BİN İHTİYAÇ SAHİBİ FAYDALANACAK

Özil'in yaptığı bağıştan 128 bin ihtiyaç sahibi faydalanacak. Bu destek sayesinde Türkiye'de 2800 adet, Endonezya'da 1000 adet, Bangladeş Arakan'daki mülteci kamplarında 750 adet Ramazan gıda kolisi dağıtılacak. İdlib'teki yetimhanelerde ve Somali Mogadişu'da 30 gün boyunca iftar yemeği verilecek. Özil'in yaptığı bağışla çocuklar için oyuncak da dağıtılacak.

"İYİLİK ÇEMBERİ HER YIL BÜYÜYOR"

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Ülkemiz başta olmak üzere Somali'den Suriye'ye on binlerce insanın yüzünü güldüren, gururumuz Özil, Türk Kızılay'ın iyilik çemberini her yıl büyütüyor. Yaptığı bağışlar sayesinde aşevlerinde binlerce insanımız fayda gördü, gıda kolisi gönderilen binlerce ihtiyaç sahibinin yüzleri güldü. Her yıl olduğu gibi Özil gibi nice hayırsever kahramanlarımızı, iyi insanlarımızı bu Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya, onların sevinci ve umudu olmaya davet ediyoruz" dedi.

Mesut Özil, Kızılay'ın Ramazan kampanyasına 100.000 euro bağışladı

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Son Dakika Spor Mesut Özil, Kızılay'ın Ramazan kampanyasına 100.000 euro bağışladı - Son Dakika Spor


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