Mesut Özil, memleketinin takımına sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Mesut Özil, memleketinin takımına sahip çıktı - Son Dakika Spor

Mesut Özil, memleketinin takımına sahip çıktı

6 saat önce

Arsenal forması giyen yıldız oyuncu Mesut Özil, memleketi Devrek'te adına yapılan Mesut Özil tesislerinin tamamlanması için destek verdi.

Mesut Özil, memleketinin takımına sahip çıktı, System.String[]

Arsenal forması giyen yıldız oyuncu Mesut Özil, memleketi Devrek'te adına yapılan Mesut Özil tesislerinin tamamlanması için destek verdi.


Zonguldaklı olan ve Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen yıldız oyuncusu Mesut Özil, memleketinin takımı olan Bölgesel Amatör ekiplerinden Devrek Belediyespor için bir tesis yapılması için daha önce destek vermişti ve ancak tesise yeterli ödenek sağlanamadığı için tesis yarıda kalmıştı. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yıldız oyuncu Mesut Özil'in avukatları ile görüşerek, Özil'den tesislerinin bitirilmesi için tekrar destek istedi. Özil, bu çağrıya duyarsız kalmayarak Devrek Belediyespor'a yeniden destek verdi. Yıl başında Devrek Belediyesi tarafından çalışmalara başlanacak olan Mesut Özil tesislerinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. - ZONGULDAK

Mesut Özil, Arsenal, Devrek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:51 Kaynak: İHA
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