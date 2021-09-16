Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde açılışı Eintracht Frankfurt maçıyla yapıyor. Gruba galibiyetle başlamak isteyen sarı-lacivertlilerin maçı EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Jose Sosa ve Miha Zajc Alman ekibi karşısında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.
E. Frankfurt: Trapp, Durm, N'Dicka, Hinteregger, Lenz, Sow, Hrustic; Hauge, Kamada, Kostic, Borre
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi, Valencia
Son Dakika › Spor › Mesut Özil sahada olacak mı? İşte Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler - Son Dakika Spor