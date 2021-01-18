Mesut Özil, sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Mesut Özil, sosyal medyada gündem oldu

18.01.2021 00:19
Mesut Özil, sosyal medyada gündem oldu, System.String[]

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

32 yaşındaki futbolcunun Twitter ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlar yüzbinlerce etkileşim aldı.

Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, eski takım arkadaşı Mesut'un İstanbul'a gelen uçaktan paylaştığı fotoğrafa yorum yaparak, "Haydi kardeşim" ifadesini kullandı.

Arsenal'ın forveti Alexandre Lacazette'in yanı sıra eski kalecisi David Ospina ile Chelseali Antonio Rüdiger de Mesut'a destek veren isimler oldu.

Öte yandan, FIFA'nın resmi Twitter hesabı, Mesut'un Fenerbahçe'nin açıklamasını paylaştığı mesajını "retweet" etti.

Real Madrid, Fenerbahçe, Mesut Özil, Twitter, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mesut Özil, sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Spor


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