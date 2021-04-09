Fenerbahçe'de Mesut Özil takıma döndü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında 12 Nisan Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Mesut Özil, idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Can Bartu Tesisleri'nde A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda, Süper Lig'in 33'üncü haftasında dün Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.