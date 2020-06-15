Mesut Özil tesislerinin tamamlanması için protokol imzalandı
Zonguldak'ın Devrek İlçesinde yarım kalan Mesut Özil tesislerinin tamamlanması için Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve yıldız futbolcu Mesut Özil'e protokol imzalandı.
Zonguldak'ın Devrek İlçesinde yarım kalan Mesut Özil tesislerinin tamamlanması için Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve yıldız futbolcu Mesut Özil'e protokol imzalandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Zonguldaklı yıldız futbolcusu Mesut Özil'in destekleri ile yaptırılan Mesut Özil tesisleri korona virüs nedeniyle yarım kalmıştı. Normalleşme süreciyle girilmesiyle birlikte tesisin tamamlanması için Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yıldız futbolcu Mesut Özil'in avukatları görüşerek protokol imzaladı.Öte yandan önümüzdeki günlerde yarım kalan çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Mesut Özil tesislerinin açılış törenine ise yıldız futbolcunun gelmesi bekleniyor.
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Yapımına başlanan ancak yıllardır tamamlanamayan Devrek Belediyespor Tesisleri'nin tamamlanması için Mesut Özil ile protokol imzalandık. Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen yıldız oyuncunun adını taşıyacak "Mesut Özil Spor Kompleksi" kısa bir sürede tamamlanarak hizmete açılacak. Hemşehrimiz yıldız futbolcu Mesut Özil'in ilçemiz adına gerçekleştireceği tesisin kısa sürede açılışı gerçekleştirilecek olup, açılışa Mesut Özil de katılacak. Hemşehrimiz ve gururumuz Arsenal forması giyen yıldız oyuncu Mesut Özil'in maddi desteğinin yanında manevi desteği de almaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. Yıllardır yapılması beklenen ancak yılan hikayesine dönen tesis için beklenen an geldi ve protokol imzalandı. Bu duyarlı davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 05:59 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Mesut Özil tesislerinin tamamlanması için protokol imzalandı - Son Dakika Spor
Son Dakika Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık İtalyanların "Yeni Ronaldo" olarak lanse ettiği Alpaslan Tahsin'le Galatasaray da ilgileniyor Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı? Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi