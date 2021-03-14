Mesut Özil tribünde

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesini sarı-lacivertli futbolcu Mesut Özil tribünden takip ediyor. Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takımıma bugün tribünden destek olacağım. Başarılar Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil , sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği mücadelesini tribünden takip ediyor.

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