Mesut Özil ve takım arkadaşına bıçaklı saldırıyı düzenleyen zanlı suçunu itiraf etti
6 saat önce
Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile takım arkadaşı Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla yargılanan zanlı suçunu itiraf etti
Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Bosna Hersekli oyuncu Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla yargılanan saldırgan suçunu itiraf etti.
Londra'da gerçekleştirilen duruşmada, 26 yaşındaki sanıklardan Jordan Northover, 25 Temmuz'da yaşanan bıçaklı saldırı girişiminde Arsenal takımı oyuncularından Mesut ile Kolasinac'ın eşyalarını çalmaya çalıştığını kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:43
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