Mesut Özil, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Kınadı

İngiliz ekibi Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

İngiliz ekibi Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.



Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye terörist saldırı düzelendi. Mesut Özil, 49 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.



Türk asıllı Alman futbolcu Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'da olanlar çok üzücü. Christchurch'te yaşayanlara ve olaylardan etkilenenlerin ailelerine sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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