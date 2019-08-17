Mesut Özil yok, Kolasinac kadroda
13 dakika önce
İngiltere Premier Lig'in 2'nci haftasında Arsenal sahasında Burnley'i konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:09 Kaynak: DHA
İngiltere Premier Lig'in 2'nci haftasında Arsenal sahasında Burnley'i konuk edecek. Emirates Stadyumu'ndaki oynanacak karşılaşma TSİ 14: 30 başlayacak. Burnley maçı öncesinde Arsenal'de Mesut Özil, mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.
Arsenal'in İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Newcastle United ile oynadığı maçta forma giyemeyen Mesut Özil ve Sead Kolasinac, yaşanan bıçaklı olay sonrasında antrenmanlarda yer almıştı. Bugün oynanacak maç öncesinde Sead Kolasinac, karşılaşmanın kadrosuna dahil edilirken, Mesut Özil kadroda yer almadı.
Arsenal kulübünden Mesut'un kadroya alınmama sebebiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
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