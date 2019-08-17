Son Dakika Haberleri: Mesut Özil yok, Kolasinac kadroda
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Mesut Özil yok, Kolasinac kadroda

13 dakika önce

İngiltere Premier Lig'in 2'nci haftasında Arsenal sahasında Burnley'i konuk edecek.

Mesut Özil yok, Kolasinac kadroda, System.String[]
İngiltere Premier Lig'in 2'nci haftasında Arsenal sahasında Burnley'i konuk edecek. Emirates Stadyumu'ndaki oynanacak karşılaşma TSİ 14: 30 başlayacak. Burnley maçı öncesinde Arsenal'de Mesut Özil, mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.
Arsenal'in İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Newcastle United ile oynadığı maçta forma giyemeyen Mesut Özil ve Sead Kolasinac, yaşanan bıçaklı olay sonrasında antrenmanlarda yer almıştı. Bugün oynanacak maç öncesinde Sead Kolasinac, karşılaşmanın kadrosuna dahil edilirken, Mesut Özil kadroda yer almadı.
Arsenal kulübünden Mesut'un kadroya alınmama sebebiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.


Mesut Özil, Arsenal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:09 Kaynak: DHA
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