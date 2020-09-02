Mesut Sancak'tan Karşıyaka'ya teşekkür

TFF 3. Lig'deki Karşıyaka'yı Şubat 2018'de eski yabancı futbolculardan Shukurov, Kovalchuk ve Juninho'nun alacakları nedeniyle FIFA'dan gelen 18 puan silme cezasından kurtarmak için verdiği 2 milyon 325 bin TL'yi hibe eden Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, kulübe teşekkür etti. Sancak, kulübün konuyla ilgili açıklamasında kendisiyle ilgili sözleri nedeniyle Başkan Turgay Büyükkarcı'ya teşekkür ederek, " İzmir'de kazanıp bu güzel şehirde büyüyen şirketlerin bir görevi de şehrin spor, kültür ve sanat alanlarına gönüllü katkı vermek olmalı. Biz Folkart olarak bu anlayışı taşıyoruz. Bu zihniyet ile güzel Karşıyaka'mıza destek olduk. Ayrıca İzmir'imizin gözbebeği Karşıyaka Spor Kulübü'ne o durumdayken gönülden, sevgiyle katkıda bulunmak bize özel bir onur verdi. Karşıyaka'mızın ve bütün İzmir takımlarının yolu hep açık olsun. Başarı dileklerimle" açıklamasını yaptı. Sancak, o dönem halen transfer yasaklısı Karşıyaka'yı şirketleştirmek için talip olmuştu.