Son Dakika Haberleri: Mesut Toros: "Biz Karşıyaka'yız, düştüğümüz yerden başarıyla kalmasını biliriz"
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Mesut Toros: "Biz Karşıyaka'yız, düştüğümüz yerden başarıyla kalmasını biliriz"

1 saat önce

Oynadığı 3 karşılaşmada sadece 1 beraberlikle yetinen yeşil-kırmızılar düşme hattına girdi.

Mesut Toros:

Oynadığı 3 karşılaşmada sadece 1 beraberlikle yetinen yeşil-kırmızılar düşme hattına girdi.


Taraftarlar da alınan skorlar ve oynanan kötü futbolun ardından kahroldu.


Teknik direktör Mesut Toros gol yollarında sıkıntıların sürdüğünü belirterek, "En az 6-7 net pozisyona girdik ancak golü bulamadık. Kötü bir ekibe mağlup olmak bizi daha da üzdü" dedi.


Oyuncuların saha dışında gelişen olaylardan çok etkilendiğini de sözlerine ekleyen deneyimli teknik adam, "Sorunumuzun büyük bölümü psikolojik. En kısa sürede toparlanacağımıza inanıyorum. Biz Karşıyaka'yız. Düştüğümüz yerden başarıyla kalmasını biliriz. Bir galibiyet her şeyi değiştirecektir" ifadelerini kullandı.


Mesut Toros, Karşıyaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:30 
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