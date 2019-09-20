Son Dakika Haberleri: Mesut Toros: "Erbaaspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyoruz"
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Mesut Toros: "Erbaaspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyoruz"

2 saat önce

Erbaa İlçe Stadı'ndaki mücadelede saat 15.30'da başlayacak.

Mesut Toros:

Erbaa İlçe Stadı'ndaki mücadelede saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Sercan Murat Gündüzler yönetecek.


Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan genç oyuncular Hakan Denizci ve Caner Cengiz dışında eksik oyuncu bulunmuyor.


İzmir ekibi ilk 2 maçta topladığı 1 puanla 14. sırada yer alıyor. Erbaaspor ise 3 maçta 4 puan kazandı.


Futbolcularına güveninin tam olduğunu belirten Teknik Direktör Mesut Toros, "Lige istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. Erbaaspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Ekibimin kazanıp geçen sezon yakaladığı havaya gireceğinden hiç kuşkum yok" diye konuştu.


KARŞIYAKA'nın muhtemel 11'i şu şekilde...


Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Özgür, Fatih, Mustafa Aşan, Doğukan, Harun, Mustafa Değirmenci, Hakan Kuş


Mesut Toros, Gündüzler, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:35 
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