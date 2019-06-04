Son Dakika Haberleri: Mesut Toros: "Önceliğim Karşıyaka olacak"
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Mesut Toros: "Önceliğim Karşıyaka olacak"

16 dakika önce

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'ya kısıtlı kadrosuna rağmen Play-Off oynatma başarısı gösteren teknik direktör Mesut Toros'un geleceği belirsizliğini korurken, tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, "Bayramdan sonra yönetimle görüşeceğiz.

Mesut Toros:
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'ya kısıtlı kadrosuna rağmen Play-Off oynatma başarısı gösteren teknik direktör Mesut Toros'un geleceği belirsizliğini korurken, tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, "Bayramdan sonra yönetimle görüşeceğiz. Öncelik Karşıyaka'da" dedi.
Kulüpte ve takımda çok güzel bir sinerji oluşturduklarını ifade eden Toros, "Tüm camiamızın bayramını kutluyorum. Burada hep birlikte güzel işlere imza attık. Birlik ve beraberlik olgusu en üst seviyeye çıktı. Ancak gelecek sezon için durumum belirsiz" diye konuştu.
Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimle bayramdan hemen sonra görüşeceklerini anlatan Mesut Toros, "Benim önceliğim Karşıyaka olacak. Güzel işlere imza attığımızı düşünüyorum. Ancak gelen teklifler de var. Eğer 1. Lig'den bir takımla anlaşırsam, yönetim önümü açacağını söyledi. Benim 1. Lig'e gitmemden gurur duyacaklarını dile getirdiler" yorumunu yaptı.  


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:27 Kaynak: DHA
Spor
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