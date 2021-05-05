Mesut Toros'un önceliği Nazilli - Son Dakika

Mesut Toros'un önceliği Nazilli

05.05.2021 11:51
Mesut Toros'un önceliği Nazilli, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Fethiyespor'dan takımı liderken ayrılıp aynı grupta dümenine geçtiği Nazilli Belediyespor'u son 5 maça 9 puan geride girmesine rağmen mucizevi bir şekilde şampiyon yapmayı başaran teknik direktör Mesut Toros, önceliğinin kulübünde kalmak olduğunu söyledi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Fethiye spor'dan takımı liderken ayrılıp aynı grupta dümenine geçtiği Nazilli Belediyespor'u son 5 maça 9 puan geride girmesine rağmen mucizevi bir şekilde şampiyon yapmayı başaran teknik direktör Mesut Toros, önceliğinin kulübünde kalmak olduğunu söyledi. 3 yıl sonra 2'nci Lig'e taşıdığı siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi biten tecrübeli teknik adam, hayalinin Nazilli'yi Süper Lig'e taşımak olduğunu belirtti.

Bir futbol mucizesine imza atarak Türkiye'nin spor gündemine oturan Mesut Toros, "Nazilli'de mutluyum. Burada daha büyük başarılara imza atmak, bu kulüple 1'inci Lig ve Süper Lig'de çalışmak istiyorum. Bunlar çok uzak şeyler değil. Bu ortamda bunları yakalamak çok kolay. 3-4 sene içinde bu kulübün nereye geldiğini herkes görebilir. Lig bitince 1'inci Lig dahil birçok teklif aldım. Arayanlar hala var ama benim önceliğim kulübüm yani Nazilli Belediyespor. Önümüzdeki günlerde oturup konuşacağız. Burada daha işimiz bitmedi" dedi.

YÖNETİMİN İLK TERCİHİ

İlk tercihlerinin Mesut Toros'un kulüpte kalması olduğunu ifade eden Başkan Soner Yelkovan ise, "Mesut hocamızla bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Nazilli Belediyespor camiası olarak hocamızdan memnunuz. Yeni sezonda da Mesut hocamızla devam etmek istiyoruz. Görüşmede herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hocamızla anlaşacağımıza inanıyorum. Mesut hocamızla anlaştıktan sonra yeni sezon için kadro planlaması yapacağız. İç ve dış transferde çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.


Mesut Toros'un önceliği Nazilli

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mesut Toros'un önceliği Nazilli - Son Dakika Spor


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