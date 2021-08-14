Mesut Tüfenkoğlu: "Bu galibiyet bizim için iyi başlangıç oldu"

Manisa FK Teknik Sorumlusu Mesut Tüfenkoğlu, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu galibiyet bizim için iyi başlangıç oldu" dedi.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Manisa FK deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Sorumlusu Mesut Tüfenkoğlu, "İstanbul'a galibiyet için gelmiştik. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Oyuna iyi başladık. Topun bizde kalmasını sağlayarak iki golü bulduk. Basit hatayla golü yedik. İkinci yarı ağırlığımızı koyarak golleri bulduk. Bu gollerin sonucunda da iyi bir sonuçla, İstanbul deplasmanın da kolay olmayacağını bildiğimiz için de bu galibiyet bizim için iyi başlangıç oldu. Önümüzdeki müsabakalarda bu maçtaki hataları telafi ederek daha iyi olacağız" diye konuştu. - İSTANBUL