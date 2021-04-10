Mesut'un Benzema paylaşımını, F.Bahçeli taraftarlar çok farklı yorumladı: Fener'e geliyor

Dünyanın zirve derbilerinden Real Madrid- Barcelona karşılaşmasında ilk yarı eflatun-beyazlıların 2-0'lık üstünüğüyle sonuçlanırken goller Benzema ve Toni Kroos'tan geldi.

ESKİ TAKIM ARKADAŞINI KUTLADI

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Benzema'yı maçta attığı golden sonra kutladı. Özil yaptığı paylaşımda, " La Liga'nın en iyi forveti olduğunu bir kez daha gösterdin" ifadelerini kullandı.

"BENZEMA FENER'E GELİYORMUŞ"

Sarı-lacivertli taraftarlar Mesut Özil'in bu paylaşımının altına esprili yorumlar yaptı. Taraftarlar, Özil'in Benzema'yı Fenerbahçe'ye getireceğini söyledi.