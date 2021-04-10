Dünyanın zirve derbilerinden Real Madrid- Barcelona karşılaşmasında ilk yarı eflatun-beyazlıların 2-0'lık üstünüğüyle sonuçlanırken goller Benzema ve Toni Kroos'tan geldi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Benzema'yı maçta attığı golden sonra kutladı. Özil yaptığı paylaşımda, " La Liga'nın en iyi forveti olduğunu bir kez daha gösterdin" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli taraftarlar Mesut Özil'in bu paylaşımının altına esprili yorumlar yaptı. Taraftarlar, Özil'in Benzema'yı Fenerbahçe'ye getireceğini söyledi.
Son Dakika › Spor › Mesut'un Benzema paylaşımını, F.Bahçeli taraftarlar çok farklı yorumladı: Fener'e geliyor - Son Dakika Spor