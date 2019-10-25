Son Dakika Haberleri: Mesut'un Golü Arsenal'e Yetmedi
Son Dakika Spor Mesut'un Golü Arsenal'e Yetmedi

Mesut'un Golü Arsenal'e Yetmedi

21 dakika önce

2018-19 sezonunda Premier Lig’de Crystal Palace’ı ağırlayan Arsenal, geriye düştüğü maçta Mesut’un nefis vurusuyla beraberliği sağladı ancak savunmada yapılan önemli hatalar 3-2’lik mağlubiyete sebep olurken Topçular Şampiyonlar Ligi bileti kapma yolunda büyük kayıp yaşadı.

2018-19 sezonunda Premier Lig'de Crystal Palace'ı ağırlayan Arsenal, geriye düştüğü maçta Mesut'un nefis vurusuyla beraberliği sağladı ancak savunmada yapılan önemli hatalar 3-2'lik mağlubiyete sebep olurken Topçular Şampiyonlar Ligi bileti kapma yolunda büyük kayıp yaşadı.

Mesut'un Golü Arsenal'e Yetmedi

Crystal Palace, Arsenal, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:39 
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