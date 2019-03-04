Mesut Üner: Çatalca'nın Değişime ve Gelişime İhtiyacı Var

Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, "Mevcut Belediye Çatalca'yı yönetemedi ama biz kalkındıracağız. Çatalca bizimle değişecek, bizimle gelişecek.

Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, "Mevcut Belediye Çatalca'yı yönetemedi ama biz kalkındıracağız. Çatalca bizimle değişecek, bizimle gelişecek. Çatalca'nın değişime ve gelişime ihtiyacı var" dedi.



Seçim ziyaretlerine Hisarbeyli Mahallesi ile devam eden Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, "Önümüzdeki 5 yıl bu yaptıklarımızın daha da fazlasını ve daha güzelini yapmaya sizlere söz veriyorum. Çatalca Belediyesi meclis üyeliği dahil tam 19 yıldır belediyecilikle uğraşıyorum.Bu işin mutfağından geldim. 2014 yılından beri Çatalca ve İBB'de meclis üyeliği yapıyorum. Çatalca'da bizimle ilgili bize gelen bir ağabeyimizi, bir kardeşimizi hiç geri çevirmedim. Elimizden ne geliyorsa yaptım. Hiç de geri çevirmeyeceğiz. 2006-2009 yılları yaptığımız hizmetler ortada" ifadelerini kullandı.



ÇATALCA BELEDİYESİ'NİN 10 YILLIK BÜTÇESİ VE BORÇLARI ORTADA



Mevcut Belediye'nin 2014 yılında sözünü verdiği 40'a yakın projenin hiçbirini yapmadığını belirten Üner, "Allah nasip ederse 2019-2024 yıllarında bunların hepsini yapacağız, söz veriyoruz. Çatalca Belediyesi'nin 10 yıllık bütçesi ve borçları ortada. Çatalca'nın bize değil ama hizmete ihtiyacı var. Ben sizlerden rica ediyorum. Bütün CHP'li seçmenlerden, İYİ partili seçmenlerden; bu bir yerel seçim, ideolojik olarak bakmayalım. Bize atacağınız her oy sizlere hizmet olarak geri dönecek. Bunu bilmenizi isterim" dedi.



"BÜTÜN ÇATALCA'YA HİZMET EDECEĞİZ"



Konuşmasına "Bizim derdimiz bütün Çatalca'ya hizmet etmek" diye başlayan Üner, "Çatalca'nın en ücra yerlerine kadar doğalgaz getirdik ve bu hizmetlerin daha da iyisini getireceğiz. Çünkü Çatalca hizmete aç. Muhtara köydeki belediyeye ait yerlerin gelirlerinin kime ait olduğunu sordum. 2014 seçim sabahında Çatalca Belediyesi'ne devredildiğini söyledi. Ben size söz veriyorum, hepsi köylerimize kalacak ve o gelirleri spor kulüplerimiz, camilerimiz, gençlerimiz için harcayacağız" ifadelerini kullandı.



MUHTARLARLA BERABER GÖREV YAPACAK



Belediyenin herkese açık olacağını söyleyen Üner, "Muhtarımız zaten ne istiyorsa yapacağız. Belediye binamızın içerisinde muhtarlarımız için bir bölüm ayıracağız ve bütün muhtarlarımız orada dönüşümlü olarak bizimle beraber görev yapacaklar. Siz isteyeceksiniz, biz yapacağız inşallah. Biz ne yapacağız, Cem Başkan'ın yapmadıklarını yapacağız. Üniversite getireceğiz, sosyal tesis yapacağız, Cumhuriyet meydanı yapacağız" dedi.



ÇATALCA'YI ONLAR YÖNETEMEDİ AMA BİZ KALKINDIRACAĞIZ



Çatalca Belediyesi'nin bugüne kadar hizmet götürmediğini ifade eden Üner, "Yaptığı tek proje, 'getir yumurtayı, götür civcivi' ama biz onu küçümsemeyeceğiz. Onun takdirini de size bırakıyorum. Halkımızla dalga geçer bir şekilde proje noktasına getirmişler. Kaybedilmiş 10 yılı hep birlikte 5 yılda geri getireceğiz. Çatalca'yı onlar yönetemedi ama biz kalkındıracağız. Çatalca bizimle değişecek, bizimle gelişecek" diyerek sözlerini tamamladı. - İstanbul

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