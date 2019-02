Mesut Üner: Çatalca'ya 80 Milyon Borç Bırakıldı

Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, Örcünlü sakinleriyle buluştu.

Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, Örcünlü sakinleriyle buluştu. Örcünlü'nün doğalgaz sorunu yaşadığını belirten Üner, Çatalca'ya 80 milyon borç bırakıldığını söyledi.



AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Örcünlü Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Örcünlü Mahallesi muhtarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Üner, "Yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum. Muhtarlar Derneği Başkanlığı yaptığında dernek başkanlığı yapmadı, hepimize ağabeylik yaptı. Ne zaman yanına gitsek hep çözüm üretmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.



"BU İŞİN MUTFAĞINDA ÇALIŞTIM"



2009'dan bu yana hizmetlerin durduğunu söyleyen Mesut Üner, "Değerli Örcünlü sakinleri, biz bir yola çıktık. Allah nasip ederse 1 Nisan'da hep beraber sizinle Çatalca Belediyesi'ne hizmet getirmek için bir yola çıktık. Belediyecilik noktasında bu işin mutfağında çalıştım. Bu yoldan geçtim. Allah bu günlerde bize belediye başkanlığı adaylığı nasip etti. Sizlerin de desteğiyle yapacağımız projelerle Çatalca'yı hak ettiği noktaya getirmek için sonuna kadar çalışacağımıza, Cumhurbaşkanımıza, İl Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Çatalca halkına söz veriyorum. 2006-2009 yılları arasında okullar, köprüler, çevre yolu, doğalgaz, halk eğitim merkezi yapıldı. Bu yapılanlar çok güzel hizmetler ama 2009'dan sonra Çatalca bir duraklama dönemine girdi" dedi.



80 MİLYON BORÇ VAR, HER AY 1 MİLYON EKSİ YAZIYOR



Çatalca'nın 80 milyon borcu olduğunu söyleyen AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, şöyle devam etti:



"Her ay 1 milyon eksi yazıyor. Ben bunları söylediğimde bana Kaleiçi Mahallesi'nde bir kahvehane toplantısında mevcut başkan, şu şekilde cevap verdi: '80 milyon borcumuz varsa sana ne.' Bunun bizimle alakası olmayacak da kiminle alakası olacak. 1 Nisan'dan sonra biz iktidara geldiğimizde bu borçları ödeyeceğiz. Nasıl 'sana ne' diyebilirsin. Ben Cem Başkanı (Cem Kara) sadece hizmet yapmamasıyla alakalı eleştiriyorum. Şahsıyla veya çevresiyle alakalı eleştirmiyorum. Cem Başkan 2014-2019 yılında yapacağını ilan ettiği 40'a yakın projeyi yapmadı ama biz söz veriyoruz. Cem Başkan'ın yapmadığı bu projeleri 2019-2024 yılları arasında biz yapacağız."



"ÇATALCA'NIN KAYBEDECEK 5 YILA DAHA TAHAMMÜLÜ YOK"



Çatalca'nın çok eksiği olduğunu söyleyen Üner, "Çatalca'nın Mesut Üner'e ihtiyacı yok ama Çatalca'nın hizmete ihtiyacı var. Eğer Çatalca'nın kaybedecek 5 yıla daha tahammülü yok. 1 Nisan'da Allah nasip eder, kazanırsak verdiğimiz her sözü tutmaya çalışacağız. Ama Çatalca 10 yılda çok şey kaybetti. Bir 5 yıl daha kaybetmeyelim. Kaybedilen 10 yılı 5 yılda getireceğimize hepinizin önünde söz veriyoruz. Cem başkan evimde 69 kişi olduğunu söyledi. İlçe Başkanı Halil Gök, 59 diyor. Benim evimde 4 kişi var, onlar da işe girmek için evime kaydını aldırdığım dayımın kızı ve ailesi. Cem Başkan başarılı bir öğretmendi ama çok başarısız bir belediye başkanı" dedi.



ÖRCÜNLÜ DOĞALGAZA KAVUŞACAK



Örcünlü'nün doğalgaz sorunu yaşadığını belirten Üner, sözlerini şöyle bitirdi:



"2019'daki yatırım programı için özellikle gidip İGDAŞ Genel Müdürü'yle görüştük. Projesi yapıldı. İhale noktasına gelindi. 2019 yatırım planında olacak. Yakında sizi de gaz noktasıyla buluşturacağız. Önümüzdeki kışa inşallah herkesin evinde doğal gazı olacak. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Siz bizden isteyin, biz elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışalım." - İstanbul

