Son Dakika Haberleri: Mesut Üner: Çatalca'yı İstanbul'a Entegre Edeceğiz

Mesut Üner: Çatalca'yı İstanbul'a Entegre Edeceğiz

56 dakika önce

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, "Çatalca'yı İstanbul'a entegre etmeye çalışıyoruz" dedi.

Mesut Üner: Çatalca'yı İstanbul'a Entegre Edeceğiz, System.String[]
AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, "Çatalca'yı İstanbul'a entegre etmeye çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Üner, Çatalca Başakköy Mahallesi'nde vatandaşlar ile buluştu. Projelerini anlatan Üner, köy sakinlerinin sorularını da yanıtladı.

ÇATALCA-HALKALI ARASINA HIZLI TREN

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Üner, şunları söyledi: "Çatalca'nın 40 yıldır uhdesi olan bir projemiz var, üniversite projesi. Mutlaka Çatalca'ya bir üniversite getirmek istiyoruz. İstanbul'un dışında kaldığımızdan dolayı insanlar senelerdir buradan giderken, 'nereye gidiyorsun' diye sorduklarında 'Çatalca'dan İstanbul'a gidiyorum' diyorlardı. Çatalca'ya Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Binali Yıldırım bir müjde verdi. Çatalca-Halkalı arasına tren hattı attı. Aynı zamanda da hızlı treni buraya getirecekler. Biz Çatalca'yı hızlı trenle İstanbul'a entegre edeceğiz."

KÜLTÜR MERKEZİ MÜJDESİ

Vatandaşların Çatalca'da sosyal aktivite olarak gidecekleri bir yer olmadığını söyleyen Başkan Adayı Üner, "Bu kadar büyük bir coğrafyada insanların sosyal aktivite olarak yemek yiyecek, düğün yapacak yerleri yok. Çocuklarımızın ve ailelerimizin bir meydanda oturacakları bir alanı yok. Biz Çatalca'ya çok güzel büyük bir Cumhuriyet Meydanı kazandırmak istiyoruz. Çatalca'ya Florya tesislerimizin benzeri bir tane sosyal tesis yapmak istiyoruz. Aynı zamanda bir Kültür Merkezi yapmak istiyoruz. Çatalca'nın nüfusu 70 bin, engelli vatandaşımız için rehabilitasyon merkezi yok. Dolayısıyla engellilerimizi yapacağımız kültür merkezinde rehabilite edeceğiz. Hiç sinemamız yok. Tiyatro salonumuz yok. Kültür merkezi içinde bunları sağlayacağız. Kadınlarımız için kurs yerleri açacağız. ve en önemlisi de biz bunları vatandaşlarımızın talepleri olduğu için yapacağız.Buna benzer 39 tane projemiz var" dedi.

"ÇATALCA'YI İSTANBUL'UN GIDA ÜSSÜ NOKTASINA GETİRECEĞİZ"

Her köyün kendine özgü bir karakteristik özelliği olduğunu söyleyen Üner sözlerini şöyle tamamladı: "Karadeniz'e sahil düzenlememizi yaparak Çatalca'yı turizmde de yükselteceğiz. Mutlaka ama mutlaka Çatalca'yı İstanbul'un gıda üssü noktasına getireceğiz. En büyük projemiz bu. Üretimi tekrardan hareketlendireceğiz." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:17 Kaynak: DHA

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