Mesut Üner: "Mevcut Belediye Çatalca'yı Yönetemedi Ama Biz Kalkındıracağız"

Seçim ziyaretlerine Hisarbeyli Mahallesi ile devam eden Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner," Çatalca'nın bize değil, hizmete ihtiyacı var. Çatalca hizmete aç. Mevcut Belediye Çatalca'yı yönetemedi ama biz kalkındıracağız. Çatalca bizimle değişecek, bizimle gelişecek" dedi.

Seçim ziyaretlerine Hisarbeyli Mahallesi ile devam eden Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner," Çatalca'nın bize değil, hizmete ihtiyacı var. Çatalca hizmete aç. Mevcut Belediye Çatalca'yı yönetemedi ama biz kalkındıracağız. Çatalca bizimle değişecek, bizimle gelişecek" dedi.



Hisarbeyli Mahallesi'ni ziyaret eden Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, konuşmasına "Bizleri burada misafir ettiğiniz ve hoş karşılamanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Muhtarım, Allah razı olsun, biz ne zaman buraya gelsek bizi hiç yalnız bırakmadı. Ama 5 yıl boyunca da biz onu hiç yalnız bırakmadık. Ne istediyse Çatalca olarak büyükşehir belediyesi olarak mutlaka yanında olduk. Allah nasip ederse önümüzdeki 5 yıl bu yaptıklarımızın daha da fazlasını ve daha güzelini yapmaya sizlere söz veriyorum" diye başladı.



"2006-2009 yılları yaptığımız hizmetler ortada"



Çatalca Belediyesi meclis üyeliği dahil tam 19 yıldır belediyecilikle uğraştığını söyleyen Üner, bu işin mutfağından geldiğini ifade ederek, "2014 yılından beri Çatalca ve İBB'de meclis üyeliği yapıyorum. Çatalca'da bizimle ilgili bize gelen bir abimizi, bir kardeşimizi hiç geri çevirmedim. Elimizden ne geliyorsa yaptım. Hiç de geri çevirmeyeceğiz İnşallah. 2006-2009 yılları yaptığımız hizmetler ortada" diye konuştu.



"Çatalca Belediyesi'nin 10 yıllık bütçesi ve borçları ortada"



Mevcut Belediye'nin 2014 yılında sözünü verdiği 40'a yakın projenin hiçbirini yapmadığını belirten Üner, "Allah nasip ederse 2019-2024 yıllarında bunların hepsini yapacağız, söz veriyoruz. Çatalca Belediyesi'nin 10 yıllık bütçesi ve borçları ortada. Çatalca'nın bize değil ama hizmete ihtiyacı var. Ben sizlerden rica ediyorum. Bütün CHP'li seçmenlerden, İYİ partili seçmenlerden; bu bir yerel seçim, ideolojik olarak bakmayalım. Bize atacağınız her oy sizlere hizmet olarak geri dönecek. Bunu bilmenizi isterim" dedi.



"Çatalca hizmete aç"



Üner Konuşmasına "Bizim derdimiz bütün Çatalca'ya hizmet etmek. Çatalca'nın en ücra yerlerine kadar doğalgaz getirdik ve bu hizmetlerin daha da iyisini getireceğiz. Çünkü Çatalca hizmete aç. Muhtara köydeki belediyeye ait yerlerin gelirlerinin kime ait olduğunu sordum. 2014 seçim sabahında Çatalca Belediyesi'ne devredildiğini söyledi. Ben size söz veriyorum, hepsi köylerimize kalacak ve o gelirleri spor kulüplerimiz, camilerimiz, gençlerimiz için harcayacağız" şeklinde devam etti.



"Muhtarlarımız bizimle beraber görev yapacaklar"



Belediye'nin herkese açık olacağını söyleyen Üner, "Muhtarımız zaten ne istiyorsa yapacağız. Belediye binamızın içerisinde muhtarlarımız için bir bölüm ayıracağız ve bütün muhtarlarımız orada dönüşümlü olarak bizimle beraber görev yapacaklar. Siz isteyeceksiniz, biz yapacağız inşallah. Biz ne yapacağız, Cem Başkan'ın yapmadıklarını yapacağız. Üniversite getireceğiz, sosyal tesis yapacağız, Cumhuriyet meydanı yapacağız" diye konuştu.



Çatalca'yı onlar yönetemedi ama biz kalkındıracağız



Çatalca Belediyesi'nin bugüne kadar hizmet götürmediğini ifade eden Üner, "Yaptığı tek proje, 'getir yumurtayı, götür civcivi' ama biz onu küçümsemeyeceğiz. Onun takdirini de size bırakıyorum. Halkımızla dalga geçer bir şekilde proje noktasına getirmişler. Kaybedilmiş 10 yılı hep birlikte 5 yılda geri getireceğiz. Çatalca'yı onlar yönetemedi ama biz kalkındıracağız. Çatalca bizimle değişecek, bizimle gelişecek." diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

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