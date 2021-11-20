Üye Girişi
Mesut Urgancılar: "11 tane daire alınmış, tapuları nerede bunların" - Son Dakika

Mesut Urgancılar: "11 tane daire alınmış, tapuları nerede bunların"

20.11.2021 13:44
Mesut Urgancılar: "11 tane daire alınmış, tapuları nerede bunların"

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Divan Kurulu Toplantısı'nda yapılan konuşmalara cevap verdi.

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Divan Kurulu Toplantısı'nda yapılan konuşmalara cevap verdi. Her şeyin gününün ve zamanının geleceğini ifade eden Mesut Urgancılar, "11 tane daire alındığı söyleniyor. Bu dairelerin tapuları nerede, kimin evinde, kimin cebinde" diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşmacılara cevap verdi. İlk olarak, ilk konuşmacı Fikret Orman'a cevap veren Mesut Urgancılar, "Mart 2012 yılında seçilen yönetim kurulunda ben de vardım. O dönemde yapılan denetim ve bu dönemde yapılan denetimler arasında karşılaştırmalar yapılıyor. Hesap soracağım, hesap soracağız denilerek başlamıştı, mart 2013'te 'Ben hesap sorma makamı değilim. Boşanma davaları bile 4-5 sene sürüyor. Bunlar kim bilir ne kadar sürer' denilmişti. Ben de o dönemdeki söylemlerden dolayı istifa etmiştim. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz, Türkiye'de spor kulüpleri yasaların sağladığı avantajlar nedeniyle başkan inisiyatifiyle yönetilir. ya da bir deyişle başkanlar yönetir. Tek başına her şeye imza atmayı tercih edenler olabilir, demokratik ve paylaşımcı olarak herkesle birlikte imza atmak isteyenler de olabilir. Son 10 yıla dair yaptırdığımız özel denetim raporu, 25 Aralık 2019 yılındaki mali ve idari genel kurulunun 6. maddesidir. Bunun üzerine daha fazla konuşmanın gereği yoktur. Zamanında yapılan rapor ile bunun arasındaki fark ise başkan inisiyatifidir. İlk konuşmacı 'Ben niye ibra edilmedim' dedi. Gelmişiz göreve, yasalar gereği yapmak zorunda olduğumuz bir genel kurul var, birçok da söylem var. 2019 Mayıs ayıyla, olağanüstü seçimli genel kurulun alındığı süreç içerisinde, bir de finansman kredisi sağlanmışken, yani yüzdürülebilecekken niye gidildiğini öyle anlık olarak kimse mahkemeye taşıyamaz. Bu nedenle 10 yıllık raporun tamamlanmasını bekledik. Bunların günü ve zamanı gelecektir. Kimsenin kuşkusuz olmasın" ifadelerini kullandı.

"11 TANE DAİRE ALINMIŞ, NEREDE BUNLARIN TAPULARI"

Fikret Orman'ın alındığını ifade ettiği 11 daire hakkında konuşan Mesut Urgancılar "Tapusu alınmış daireler denildi. 11 tane daire alınmış. Beşiktaş borç har içindeyken, sporcunun, menajerin, avukatın, marketin, elektriğin parası ödenmezken, o dairelerin parası ödenmiş ve nasıl alınmış daireler biliyor musunuz, Beşiktaş'tan önce o daireler üzerinde 660 tane ipotek var. Tapular alındı denildi, nerede bu tapular, kimin evinde, kimin cebinde. 2021 tarih ve 34'e esas dosya da mahkemede. Beşiktaş'ın hiç kimseye borcu yoktur, hiçbir menajere borcu yoktur diyenlere, hangi sporcuya ve hangi menajere borcumuz olduğunu söyledik. Arşivler duruyor. Pjanic, Batshuayi, Alex, Ghezzal dörtlüsü için daha önce kulüplerin ödediği bonservis bedeli 234 milyon Euro'dur. Bu isimler kariyerleri boyunca 1560 maçta 400 gol atıp, 250 asist yaptı. Bu 4 oyuncu için bizim ödediğimiz tutar sadece ve sadece 3 milyon 150 bin Euro'dur. Bunun da 3 milyon Euro'su Ghezzal'ın bonservisi, 150 bin Euro'su da Batshuayi'nin kiralama ücretidir. Bu 4 oyuncunun maliyeti, şu anda kadro dışı olan (Ljajic) oyunun yıllık ücretinden çok daha azdır. Aralık ayında mali ve idari genel kurullarımız var. Soruyorlar 'Kol kırılıp yen içinde mi kalacak, salacak mısınız?' diye. Daha önce de bu kürsüden söyledim, siyahla beyaz arasında bir de gri var. Biz nedense hep gri olmayı tercih ediyoruz. Değerli genel kurul üyeleri, vakit çoktan geçiyor, artık taraf olmak zorundasınız. ya beyaz olacaksınız ya da siyah. Oraya gelmek herkesin boynunun borcudur. Beşiktaş'a katkıda bulunmak isteyenler, kartal heykellerinden, tesislerden önce 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek olabilirler. Allah Beşiktaş'ı, Beşiktaş üzerinden kendilerine kimlik oluşturmaya çalışanlardan, Beşiktaş üzerinden maddi manevi menfaat sağlamaya çalışanlardan korusun" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol - Gökhan Kılınçer/ İHA)

Mesut Urgancılar: 11 tane daire alınmış, tapuları nerede bunların

Fikret Orman, Divan Kurulu, Beşiktaş, Euro, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mesut Urgancılar: '11 tane daire alınmış, tapuları nerede bunların' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor 12:29 Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor 11:43 Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem 10:52 Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın 09:44 Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı 09:08 Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı

Son Dakika Haberleri
13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak
13:27 Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı
13:21 Bahar Candan karakolluk oldu
13:18 Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı
13:13 Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi
12:22 Koronavirüs ile ilgili en korkunç veri: Son 3 ayda çocuk vakaları yüzde 500'ün üstünde arttı
12:20 Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi! En düşüğü 675, en yükseği 24 bin lira
12:14 Müslüme'nin cansız bedenini kadın çoban bulmuş
12:11 Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu
11:51 Koronavirüs hastalarına verilen ilacın etkisiz çıktığını söyleyen Bilim Kurulu üyesi: Kullananlar korkmasın, istenmeyen sonuca yol açmaz
Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt: Akılalmaz, izleyin Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt: Akılalmaz, izleyin         
13:38
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis         
12:02
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
11:21
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Ada Masalı final yapıyor Ada Masalı final yapıyor         
09:13
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı         
20:44
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 13:57:17. #1.12#
SON DAKİKA: Mesut Urgancılar: "11 tane daire alınmış, tapuları nerede bunların" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement