Mesut Urgancılar: "Adalet arayan rakiplerimizi izan sahibi olmaya davet ediyoruz" - Son Dakika

Mesut Urgancılar: "Adalet arayan rakiplerimizi izan sahibi olmaya davet ediyoruz"

06.03.2021 13:51

- Mesut Urgancılar: "Adalet arayan rakiplerimizi izan sahibi olmaya davet ediyoruz" Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar: "307 kişinin üyelikleri tüzük gereği düşmüştür" Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, kulübün faaliyetleri hakkında konuştu.

- Mesut Urgancılar: "Adalet arayan rakiplerimizi izan sahibi olmaya davet ediyoruz"

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar:

"307 kişinin üyelikleri tüzük gereği düşmüştür"

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, kulübün faaliyetleri hakkında konuştu. 307 kişinin aidatlarını 3 sene ödemediği için üyeliklerinin düştüğünü söyleyen Urgancılar, kulübe açılan bazı davalarla anlamsız şekilde uğraştıklarını da söyleyerek, "Biz, adalet arayışı içinde olduğunu iddia eden rakiplerimizi akıllı olmaya, vicdanlı olmaya, izanlı sahibi olmaya davet ediyoruz ama siz Beşiktaş gündemini işgal etmeye çalışıyorsunuz" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağan divan kurulu toplantısında Genel Sekreter Mesut Urgancılar, kulüp faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Online toplantıların sürdüğünü söyleyerek sözlerine başlayan Urgancılar, "Umarım online olarak yaptığımız son toplantı olur ve sonrasında yüz yüze yapabiliriz toplantımızı. 2020 yıllık üyelik ücretlerinin ödeme süresi sona erdi. 1769 üyemizin 2020 yılı, 1275 üyenin de 2019 ve 2020 üyeliklerini ödemediği tespit edilmiştir. 1275 üye, bu sene de ücretlerini ödemezse üyelikleri düşecektir. 2018, 2019 ve 2020 üyelik ücretlerini ödemeyen 307 kişinin üyeliği tüzük gereği düşmüştür. 3 sene üst üste 120 TL'lik ücretin ödenmemesinin sorgulanması gerektiği kanaatindeyiz. 15 bin 56 üyemiz aidatlarını ödedi. 550 kişinin üyelik aidatının 10-11 kişi tarafından yatırıldığını tespit ettik ve toplu aidat yatırılanlara ücretlerini iade ettik. Biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz. Bu aidatların da 10-11 kişi tarafından değil, 2-3 kişi tarafından yatırıldığını da biliyoruz. Bu 550 kişi içinde 415 kişi kendi aidatını yatırmayı tercih etti" diye konuştu.

"Nereden artırırız diye mücadele ediyoruz"

Pandemi nedeniyle gelirlerin düştüğünü ifade eden Mesut Urgancılar, "Pandemi nedeniyle 120 milyon TL gibi bir miktardan mahrumuz. Tribün gelirlerimiz yok. Hiçbir şey yapmasak bile '2022 mayıs ayında Beşiktaş'ın borcunun 4 milyar 200 milyon civarında olacaktır' demiştik. Bunları engellemek için gelir getirici çalışmalar yaptık ve bankalar konsorsiyumu ile yapılan anlaşmanın revize edilmesi için çalıştık. Sadece Beşiktaş için değil, diğer ezeli rakiplerimiz içi de yol gösterici çalışmalar yapıyoruz. Bu anlaşma da 'Buyurun gül bahçesine, gününüzü gün edin' anlamında olmayacaktır. 10-12 yıl boyunca mücadele etmeye devam edeceğiz. Karınca misali nereden ne artırırız diye mücadele ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"Adalet aradığını iddia eden rakiplerimizi izan sahibi olmaya davet ediyoruz"

Beşiktaş'a dava açan genel kurul üyelerine değinen ve Beşiktaş'ın bu konularla uğraşmaması gerektiğini ifade eden Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, "Beşiktaş'a dava açan genel kurul üyelerimiz var. Biz göreve geldikten sonra bir nevi kendilerine 'Özür dileriz, gelin tekrar genel kurula' dedik. Ancak onlar istinaf mahkemesine gitmişler. Beşiktaş üzerinden kimlik sahibi olanlar, gençliğinde okudukları romanlarla hareket ediyorlar. Burası Beşiktaş, burası Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden birisi. Bizim dışarıda uğraşmamız gereken ezeli rakiplerimiz var, uğraşmamız gereken birçok kurum var. Ama sizler kendinizi sosyal medyada alkışlatmak için kimlik oluşturma çabasındasınız. Beşiktaş'a ayıp ediyorsunuz. Biz, adalet arayışı içinde olduğunu iddia eden rakiplerimizi akıllı olmaya, vicdanlı olmaya, izanlı sahibi olmaya davet ediyoruz ama siz Beşiktaş gündemini işgal etmeye çalışıyorsunuz" diye konuştu. Beşiktaş'ın ihtiyacı olmayan harcamalar yaptığına da dikkat çeken Urgancılar, "Beşiktaş, hiç ihtiyacı olmadığı halde denetim hizmeti ve kalite belgeleme hizmeti almış. Karşılığında da yıllarca ayda 9500 Euro ödemiş. TFF bu belgeleri istemiyor, bakanlıklar, belediyeler, valilik istemiyor. Senelerce bu para ödendi. Dünyanın en pahalı ülkesinde, dünyanın en pahalı şirketinden fiyat teklifi aldık. Beşiktaş sonuçta 500-600 bin Euro zarara edilmiş. Bunların davası devam ediyor. Bunun altına imza atan yönetim kurulu üyelerine de sıra gelecek. KPMG raporunu ben de herkes gibi merak ediyorum. Ama kesin olan bir şey var ki, bu raporun ardından namuslular ve namussuzlar birbirinden ayrılacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Mesut Urgancılar: Adalet arayan rakiplerimizi izan sahibi olmaya davet ediyoruz
Mesut Urgancılar: Adalet arayan rakiplerimizi izan sahibi olmaya davet ediyoruz
Mesut Urgancılar: Adalet arayan rakiplerimizi izan sahibi olmaya davet ediyoruz
Mesut Urgancılar: Adalet arayan rakiplerimizi izan sahibi olmaya davet ediyoruz

Türk Lirası, Beşiktaş, Adalet, İşgal, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mesut Urgancılar: 'Adalet arayan rakiplerimizi izan sahibi olmaya davet ediyoruz' - Son Dakika Spor


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