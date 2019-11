Mesut Urgancılar: Her ay 35 milyon eksi veriyoruz

"Mayıs ayına kadar 740 milyon ödememiz gerekiyordu, 40 günde 120 milyonunu ödedik"

"Hani hiçbir menajere borcumuz yoktu ya, 19 icra takibi menajerlerden"

"Sabah akşam sözleşme okuyoruz"

"Beşiktaş için gidip, özür diledik"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, "Hani hiçbir menajere borcumuz yoktu ya, 19 icra takibi menajerlerden, 17 adeti eski basketbolculardan, 10 tanesi eski voleybolculardan, 4 tanesi de eski hentbolculardan kaynaklanıyor" dedi.

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, 2019 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

21 Ekim'de mazbatalarının aldıktan sonra terk edilmiş bir kulüp ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Urgancılar, "Biz henüz ne devraldığımızı bilmiyoruz. 21 Ekim'de mazbatalarımızı alıp kulübe gittiğimizde karşılaştığımız manzara sessizlik, terk edilmişlik, neredeyse el ayak çekilmiş bir kulüptü. Borcumuz, gelirimiz, giderimiz, daha önce yapılan anlaşmalardan yapılan risklerimiz, sorunlarımız nelerdir hala anlamaya çalışıyoruz. Bunları en kısa süre içerisinde genel kurul üyelerine açıklamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Seçim sürecinde başkan adaylarının vaatlerinden biri geçmiş yılları yaptırma denetimleriyle ilgiliydi. Bizim göreve başlar başlamaz yaptığımız işlerden biri bu oldu. Denetim Kurulu'ndan suistimal, yanlış varsa denetlenmesini istedik. Bunun çok ağır bir yük olduğunu dile getirdiler, Uluslararası denetim firmalarıyla bu görüşmeleri sürdürüyorlar, gerek yöntem, gerek içerik olmak üzere uzlaşma sağlamaya yakın durumdalar. Bu denetim sonuçlarını kamuoyuyla hiçbir şey saklamadan paylaşılmasını rica ettik.

Bazı sürprizler vardır. Bunlardan bir tanesi geçmiş dönemlerde yapılan vergi yapılandırması ve 740 milyon TL'nin Mayıs'a kadar ödenmesi gerekliliğiydi. 40 günde yapmış olduğumuz ödeme tutarı 121 milyon TL'ydi. Çalışanlarımızın bir kısmı 3, bir kısmı 4 aylık maaş alamamıştı. Çalışanlarımıza 3 aylık ödeme yaptık" diye konuştu.

"HER AY 35 MİLYON EKSİ VERİYORUZ"

Her ay 35 milyon eksik verdiklerini belirten Urgancılar, "Bankalar Birliği'ne aylık 20 milyon TL faiz ödememiz var, vergi taksiti de ayda 5 milyon TL. Bunun dışında her ay 5-6 milyon TL ödeme yükümlülüğümüz var. Toplam her ay 90 milyon giderimiz var. Her ay 35 milyon TL eksi veriyoruz. Bankalarla kulüp olarak artık ortağız, bu anlaşmanın sürdürülebilirliği bu ahval ve şerait içinde çok zor. Beşiktaş'ın şu an süren dava sayısı 143. Bu davaların önemli bir kısmı genel kurul üyelerine. Elinize vicdanınıza koyun nasıl bir uzlaşı, karşılıklı hoşgörü ağabey-kardeş ilişkisi varsa ben bunları anlamakta zorlanıyorum. Bunlar geride kalsın. Birbirimizi anlamaya çalışalım, Beşiktaş, üyeleriyle uğraşmaya son verin.

Göreve geldiğimizden bu yana 18 tane haciz takip işlemi gerçekleştirildi. Neredeyse her gün 2-3 tane fiili haciz işlemi vardı. Buradan defalarca kulübün borcu olmadığı söylendi şimdi bende bunu söylüyorum. Bu borçların bazısı stattan, 20'u Spor Genel Müdürlüğü'ne, 15'i eski çalışanlara. Hani hiçbir menajere borcumuz yoktu ya 19'u icra takibi menajerlerden, 17'si eski basketbolculardan, 10'u eski voleybolculardan, 4'ü de eski hentbolculardan kaynaklanıyor. Menajerlerin ve amatör sporcuların icra takibi, tüm hepsinin %30'unu oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"SABAH AKŞAM SÖZLEŞME OKUYORUZ"

Amatör şubelerden 49 milyon TL zarar öngörüldüğünü belirten Urgancılar, "Tüm amatör şubelere bir sezon önce baktığımızda zarar 65.3 milyon TL idi. Yani bu yıl olmayan paramızdan, ödeyemediklerimizden tasarruf yaptığımız mantığıyla kendimizi kandıracağız ve 16 milyon daha az harcadık diyeceğiz. Şimdi biz ne yapıyoruz. Dünyanın romanları, şiirleri dururken biz hukukçu arkadaşlarımıza birlikte sabah akşam sözleşme okuyoruz. İnanın sıkıldıkça sıkılıyoruz. Uykularımız kaçıyor. Özellikle son 2 yıldır yapılan sözleşmelerde tek imza ile karşılaşıyoruz. Denetim kurulu önderliğinde uluslararası bir denetim kurulunun yapacağı denetimlerde niye tek imza sorusu gündeme gelecektir. Onlar da bunları açıklayacaklardır. Muhatapları açısından bu soruya cevap vermek kolaydır. İmza sirkülerimiz böyleydi der geçilir. Bizim 40 günlük imza sirkülerimizde çift imza var. Olması gereken zaten bu" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ İÇİN GİTTİK, ÖZÜR DİLLEDİK"

Sponsorlarla yeniden görüştüklerini belirten Urgancılar, "Bunun dışında ne yapıyoruz. Tasarruf yapmaya çalışıyoruz. Sporcu ve teknik ekipleri çıkardığımızda çalışan sayımız 448. Bu kürsüde de mali genel kurullarda da çalışanlar konusunda tasarruf yapılması dile getirilmiştir. Kendimizce bir takım önlemler aldık. Şimdilik brüt maaşta yüzde 19'luk bir tasarruf sağladık. Ancak şununla yüzleşmeliyiz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve şirketleri artık nefes alamayacak halde. Artık Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün ve şirketlerinin Beşiktaşlılara ihtiyacı var. Biz çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getiremeyen bir kulübüz ve hal böyle olduğu için de İŞKUR ne diyorsa öyle yapıyoruz. Bunun yanından gelir getirici işler de yapıyoruz. Her ne kadar geleceğe yönelik tüm gelirlerimiz temlik altında olsa da var olan sponsorlarımızla yeniden görüşüyoruz. Düşünün ki Avrupa'da yarışmacı tüm kulüplere sponsor olan Türk Hava Yolları, Beşiktaş'a değil. Sizce bu nasıl oluyor. Hiç sordunuz mu? Gittik, kulübümüz adına özür diledik. Umarım eskisi gibi olur" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mesut Urguncular'ın açıklamaları

30.11.2019 - Haber Kodu : 191130087

30.11.2019 - Haber Kodu : 191130088

30.11.2019 - Haber Kodu : 191130094