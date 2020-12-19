Mesut Urgancılar: "Toplu aidat ödenmesinin önüne geçiyoruz" -5

- Mesut Urgancılar: "Toplu aidat ödenmesinin önüne geçiyoruz"

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar:

"Denetim raporu geldiğinde gereği yapılacaktır"

İSTANBUL - Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Divan Kurulu Toplantısı'nda Yönetim Kurulu adına konuştu. Toplu aidat ödemelerinin önüne geçecek karar aldıklarını söyleyen Urgancılar, geçmiş 10 yılın denetlenmesinin yakında biteceğini de belirterek, "Rapor geldiğinde gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, kulüp faaliyetleriyle ilgili gelen soruları yanıtladı. Görevi devraldıklarında 2 milyar 962 milyon TL borç olduğunu söyleyen Urgancılar, "Hiçbir şey yapmasak bile Beşiktaş'ın geçmişten gelen finansman yükümlülükleri nedeniyle 2022 Mayıs ayında 4 milyar 200 milyon mertebesine ulaşacaktı. Ayda 35 milyon TL açık veren bir nakit akışı vardı. 50 milyon TL civarı sponsorluk gelirimiz oldu, Bırakmam Seni kampanyasından 56 milyon TL gelir ve yönetim kurulunun 100 milyon TL bir nakit akışı var. Bunun dışında yönetim kurulunun verdiği kefaletlerle karşılanan 120 milyon TL bir kaynak var. Pandeminin ilk 3 ayında gelirlerimizin yüzde 30'u buhar oldu. Yıllık gelirlerimiz 550-600 milyon TL civarında. Tribün gelirlerinden de yoksunuz ve bu da 100 milyon TL civarında. Stadın doluluk oranı yüzde 60'ın üzerindeydi. Süper Lig'in itibarı açısından geleceğe yönelik bir tehlike var ve taraftarlar artık eskisi gibi maçlara gitmiyordu. Yüzde 70 olan loca doluluk oranını pandemi öncesinde yüzde 92'ye çıkarmıştık. Seyirci gelirlerimizi artırmak için bazı uygulama fikirlerimiz vardı ancak pandemi nedeniyle bu fikirlerimizi hayata geçiremedik" dedi.

"Beşiktaşlılar, X, Y, Z gibi denklemleri çözmeye alışıktır"

Yayıncı kuruluşun tasarruf tedbirleriyle oluşan durumlar olduğunu açıklayan Mesut Urgancılar. "TFF'ye devredilen haklar nedeniyle Türkiye'deki tüm kulüplerin yayın haklarını korumak TFF'nin görevi. Eski oranla yüzde 25'lik bir düşüş beklemekteyiz. TFF ile yayıncı kuruluş arasında 'Paralar nerede' polemiği başladı. Biz de bunun bitmesini bekliyoruz. Yayıncı kuruluş demişken, 'X' Beşiktaş'ın 1903 yılındaki kuruluşunda kalmıştır. Beşiktaş ve Beşiktaşlılar, X, Y, Z gibi çok bilinmeyenli denklemleri çözmeye alışıktır. X'leri dert edinenler dahil kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Kartal Yuvasının yeni bir yapılanmaya girdiğini söyleyen Urgancılar "Yeni ürün gamlarından tedarikçisine kadar her şey gözden geçirilecek. Kulübümüze sahip çıkan sponsorlarımıza da bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Her konuda ihale yapıyoruz. PCR testleri için dahi ihale yaptık. Aktif faaliyetleri devam eden sporcular ve çalışanlarımıza bu testleri yaptırmamız gerekiyordu. Bu konuda çok yüksek bir maliyet oluşuyordu ve federasyonlardan gerekli desteği alamadık" dedi. Bankalar Konsorsiyumu ile ilgili konuşan Mesut Urgancılar, "Beşiktaş'ın da, diğer kulüplerin de Bankalar Birliği'yle bir anlaşması yok ve olmayacak. Beşiktaş ve diğer kulüplerin, 3-4 bankalardan oluşan bir konsorsiyumla anlaşması var. Bu terimi doğru kullanmamız gerekiyor. SPK mevzuatları gereği, burada bazı bilgileri vermemiz yanlış. Bu anlamda küçük yatırımcının korunması kanunu çerçevesinde öncelikle bu anlaşmaların şartlarının ortaya çıkması ve kamuoyuyla SPK şartları doğrultusunda açıklanması gerekiyor. Bu nedenle şu anda şartları paylaşmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"272 icra takibi var"

Göreve geldiklerinde 143 açılmış dava olduğunu ve bu sayının şu anda 202 olduğunu söyleyen Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, "Ne yazık ki bu davalardan 23'ü genel kurul üyeleriyle kavga eden bir Beşiktaş görüntüsü vermek için olsa gerek, üyelerleydi. Bu davadan birçoğundan genel kurul üyelerimiz lehine vazgeçtik. Şu itibariyle Beşiktaş kulübü ve Beşiktaş şirketleri hakkında kesinleşmiş 272 icra takibi var. Bunların tutarı 145 milyon TL civarında. Özellikle bunu belirtiyorum, Beşiktaş'ın amatör sporculara ve menajerlere borcu olmadığı söylendi. Bu icra takiplerinin yüzde 40'ı amatör sporcular ve menajerlerden kaynaklıdır. Göreve geldiğimizden bu yana 176 fiili haciz işlemi gerçekleşti. Bu işlemler sırasında can siperane savaşan profesyonellerimize ve hukuk servisine teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ın sahibi genel kuruldur. Göreve başladığımız gün bir sürprizle karşılaştık. Geçmiş dönemde ödenmeyen ecri misil nedeniyle 1903 tesislerini kaybetmiştik. Sonra ödeme yapıp bunu geri aldık. Gerede tesislerinde de 5 milyon Dolarlık bir tazminat yüküyle karşı karşıya kaldık ama bunu da çözdük. Açılışı 2 kez yapılan ama nedense içerideki kiracıların da, müşterilerin de bir türlü verim alamadığı Fulya AVM vardı. Buradaki borçların yüzde 50'si yeniden yapılandırıldı. Doluluk oranı da yüzde 50'den yüzde 70'e çıkarıldı. Meşhur Fulya otoparkının ikinci katının ticari ruhsatını almak da bize nasip oldu. Tesis konusunda önemli bir aşamaya geldik. Fulya'daki Hakkı Yeten Tesisleri'nde antrenman yapan özkaynak sporcularımızı Ümraniye'ye taşıyacağız. Projemiz hazır. Gençlerimiz, Ümraniye'de abileriyle bir arada olacak. Hakkı Yeten Tesisleri'nde de gerekli düzenlemeleri ve yenilemeleri yaptık. Stadımız gözden geçirildi. UEFA standartlarına uygun olmayan her şey düzeltildi. Süleyman Seba Spor Salonu ve Akatlar'da da gerekli düzenlemeler yapıldı" diyerek devam etti.

"Basketçimiz, köpekten kaçarken kolunu kırdı"

Basketbol takımıyla ilgili olarak gelen soruları yanıtlayan Mesut Urgancılar, "Basketbolu devraldığımızda 1.6 milyon Dolar borç, transfer yasağı ve 8 milyon liralık haciz vardı. O zamanki maliyeti 2 milyon 750 bin Dolar olan bir takım vardı. Göreve başladıktan sonra yeniden yapılanmayla 1 milyon 250 bin Dolar'a düşürüldü. Takım 13. sıradan 8. sıraya çıkıp ligi bu şekilde tamamladı. Basketbola yatırım yapan özel sektör takımları ve 1 önemli rakibimizin yatırımı nedeniyle yarışmacı olamıyorduk. Ama buna rağmen her sene yüksek bütçeli takımlar oluşturmuşuz. 2017-2018 sezonu zararı 26 milyon 500 bin, 2018-2019 zararı 15 milyon, 2019-2020 zararımız 4 milyon. Genç bir takımımız var ama öyle bir genç takım ki, buraya yeni bir genç önerecekseniz, yaşının 13-14 olması gerekiyor. 16 yaşında oynattıklarımız var ve mevzuat nedeniyle oynatamadığımız 14 yaşında bir gencimiz var. Pandemi koşulları izin verirse, bu kardeşimizi Avrupa'da sahneye süreceğiz. 2-3 yıl önce bu takımın tüm oyuncuları ve koçu, sadece 1 menajerden alınmış. Göreve geldiğimizde bu menajere 250 bin dolar borcumuz vardı. Bu menajer Türkiye'deki oyuncuların yüzde 80'ini elinde tutuyor. Bu söz konusu menajerle işbirliğimiz halen var ve devam edecek. Ama A takımın maliyetinin 600-700 bin dolar olduğunu kimse konuşmuyor. Yıllardır milli takıma oyuncu vermemiştik. Bu sene 3 oyuncumuz davet edildi. Bir oyuncumuzun eli kırıktı. Tam bir Beşiktaş hikayesidir, köpekten kaçarken kolunu kırdı ve milli takıma gidemedi. Bu takımın Beşiktaş'a maddi kaynak olarak dönüşünü de gelecekte göreceğiz. Beşiktaş Basketbol Takımı'nın şu andaki maliyeti 400 bin dolardır ve bunun da 350 bin dolarlık kaynağı, şu anda takımın başındaki arkadaşımızın sattırdığı oyunculardan gelmiştir. Yaşanan koç değişimiyle takım değişiklik gösterdi ve 6'da 5 galibiyet aldı. Bu takımın sadece 2 eksiği var. Pandemi nedeniyle taraftar yok. Beşiktaş taraftarı, sahada 1 genç bile görünce büyük coşku yaşıyor, bu kadar genci görünce coşkularını hayal bile edemiyoruz. Bir diğer eksiğimiz ise göğüs ve isim sponsorluğu" dedi.

"Amacımız gençleri kazandırmak"

Basketbola benzer bir yapılanmanın futbolda da olduğunu ifade eden Urgancılar, "Ama nedense önceki açıklamamızda bir değer görmemişti. Ama sonrasındaki transfer döneminde birçok oyuncu üzerinden çok polemik yapıldı. A takımda şans bulamayan 3 oyuncumuz başka takımlara gitti. 11 oyuncumuzu da kiraya verdik. Bunların dışında 5 oyuncumuz da A takıma katıldı. Devraldığımızda takımın bütçesi 56 milyon Euro civarındaydı. 30 Haziran 2019 dönemindeki rapora göre 2.4 milyar TL borç var ama buna rağmen o dönemde 16 milyon Euro'luk futbolcu alımı yapılmış. Bu dönemde Beşiktaş'ın önündeki 3 dönemlik lisans hakları da otomatikman doldurulmuş. Bu anlaşmalara rağmen 10 yeni transfer yaptık ve bunların nasıl yapıldığı sizin takdirinizdir. Ersin 19, Emre Bilgin 17, Erdoğan 19, Rıdvan 19, Kartal 19 yaşında. Utku 23, Montero 21, Hasic 19, Atakan 21 ve Güven 21 yaşında. Genç olarak dile getirilen Dorukhan 24 yaşında ve bu oyuncuların abisi. Beşiktaş tarihinde böylesi genç bir kadronun olup olmadığı araştırılsın. Bir önceki sezon 28 olan yaş ortalaması 25.6'ya düştü. Amacımız gençleri Türk sporuna kazandırmak. Amatör branşlar tartışması gündeme geliyor. Her yıl ortalama 60 milyon TL zarar ettiğimiz gerçeği var. Önümüzdeki yıl bütçelenen amatörler zararımız bile 32 milyon TL civarında. Daha önce gerçekleşen stopaj iadesi da artık yok. Beşiktaş olarak hakkını teslim edemediğimiz bir takımımız var. Ezeli rakipler içinde kadın futbol takımına sahip olan tek takım Beşiktaş. Bu anlamda desteklerinizi esirgemeyin. Salon sporlarında kadınlar ligi oynanıyor ama nedense kadın futbol ligi oynanmıyor" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Toplu aidat ödenmesinin önüne geçeceğiz"

'Bırakmam Seni' kampanyasında 71 milyon destek taahhüttü verildiğini ve 56 milyon TL'sinin tahsil edildiğini açıklayan Mesut Urgancılar, "Bir an önce mali ve idari genel kurul yapmak istiyoruz. Beşiktaş'ın gerçek sahibi olan genel kurul üyeleriyle bir araya gelmek istiyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği toplantı yasaklarını beklemekten başka çaremiz yok bu konuda. Gündeme getirmeyi düşündüğümüz konulardan birisi yıllık ücret rakamını artırmaktı. Yapamadığımız için 2-3 milyon TL gelirden mahrum olduk. 3,5 yılda 832 kişi üye olmuştu. Bizim dönemimizde üye sayısı 895 kişi oldu. Feyyaz bey 5268 kişinin aidatlarıyla ilgili konuşurken binlerce kişinin aidatını toplu olarak yatırdığını söyledi. O durum öyle değil, birkaç kişi, binlerce kişinin aidatını yatırdı. Pandemi nedeniyle üyelik aidatını kulübe getirip yatıramayan üyelerimiz var. Doğruyu bulmak için sağduyumuz var. Aynı soyadı taşıyan aile bireylerine gerekli yardımı yapıyoruz. Toplu aidat tartışılabilir şeyler ama bir de yazılı olmayan ahlaki kurallar var. Kulüple geçmişte ticari ilişkisi olmuş ya da yönetim kurulu koltuğunda oturan eski yöneticiler, onlarca, yüzlerce kişinin yıllık üyelik ücretini ödemiş. Beşiktaş Tüzüğü bu konuda çok açık. Bundan sonraki süreçle ilgili yönetim kurulu kararı aldık. Bu şekilde yatırılan aidatları, yatıran kişilere iade edeceğiz. Ayrıca diyeceğiz ki: "Topluca yatırmış olduğu kişilerin aidatları iade edilmiştir." Yıllık ücreti yatırılan üyelere de "Siz içinize sindirirsiniz, sindirmezsiniz bilemeyiz ama sizin üyelik ücretiniz şu kişi tarafından yatırılmıştır. Ama biz bu parayı iade ettik. Birazcık Beşiktaş sevginiz varsa bunu kendiniz yatırırsınız" diyeceğiz. Bu kararı aldık ve telefonlarımız çalmaya başladı. "Kim oluyorsunuz da kimin neyi nasıl yatıracağına karışıyorsunuz. Sizi mahkemeye vereceğiz" diyorlar. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Beşiktaş Yönetim Kurulu'nu mahkemeye verin ki, biz de Beşiktaş'a onlarca, yüzlerce kişinin aidatını yatırmaya çalışanları ve bindirilmiş kıtaları afişe edelim. Sonra da Beşiktaş camiasına soralım, "Ahlaklının mı yanındasınız, ahlaksızın mı?" Beşiktaş'ın Beşiktaş'tan maddi manevi menfaat bekleyen ve geçmişte nemalanan insanlara ihtiyacı yok. Beşiktaş'ın artık katkı sağlayacak insanlara ihtiyacı var" diye konuştu.

"Gereğini yapacağız"

Son 10 yılın incelenmesiyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, "Son 10 yıla dair olan ve devam eden özel amaçlı inceleme merak ediliyor. Seçimde başkanımızın değerli adaylarından Serdal Adalı, son 7 yılı inceleteceğini söylemişti. Başkanımız da son 10 yılı inceleteceğini ifade etti. Süreç başladı. Uluslararası firmalarla bir araya gelmeye başladık ve firma tespitini yaptık. Bu firma çalışmaya mart ayı başında ancak başlayabildi ve 15 Mart'ta sonra pandemi ilan edildi. Biz kulübe gelmeye devam ediyoruz. Bizim aldığımız riskler bizi ilgilendiriyor. Ama birilerinden profesyonel hizmet bekliyorsanız, "Bugün niye gelmediniz" diyemeyiz. Ayrıca yüz yüze görüşmek istediği kişiler var ve böyle olunca süreç uzadı. Süreç uzayınca kasım ayında raporu teslim etmelerini istedik. Buradan söylüyorum, lütfen önümüzdeki seneye kalmasın bu iş, kalıyorsa da önümüzdeki yılın ilk ayına kalsın. Rapor geldiğinde gerekli açıklamaları yapacağız. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyoruz. Her şey tüm çıplaklığıyla ortaya çıksın istiyoruz. Başkanımız 6,5 yıl ikinci başkandı. Ben de 1 yıl genel sekreterlik yapmıştım. Geçmiş dönemlerde görev alan arkadaşlarımız da var yönetimde. Ama biz gerçek neyse ortaya çıksın istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.