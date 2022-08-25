Anadolu'nun kadınları kıyafetleriyle Malazgirt Zaferi etkinliklerini renklendirdi

MESUT VAROL/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Anadolu'nun birçok ilinden Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen kadınlar, hem yöresel ürünlerini tanıttı hem de giydikleri kıyafetlerle kültürlerinden örnekler sergiledi.

Çarho mevkisinde Türk bayraklarıyla donatılan Ahlat Millet Bahçesi, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde farklı kültürlerin buluşma noktası oldu.

Selçuklu motifleri bulunan keçeden yapılmış han otağı ile 51 çadır, Selçuklu mimarisiyle inşa edilen mescit, kıraathane ve köprü, okçuluk ve atlı okçuluk alanlarıyla ziyaretçilerin zamanda yolculuğa çıktığı millet bahçesinde, Konya, Eskişehir, İzmir, Manisa, Gaziantep, Kayseri, Diyarbakır ve Bursa gibi birçok ilden gelen kadınlar da yöresel ürünlerini tanıttı.

Rengarenk kostümleriyle yaşadıkları yörenin kültürünü etkinlik alanına taşıyan kadınlar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği ekibi de tarihte önemli yere sahip olan Nene Hatun, Şerife Bacı ve Nezahat Onbaşı gibi isimlerin gösterdiği kahramanlığı tiyatro gösterileriyle canlandırdı.

"İnsanlar burada aşure gibi birbirleriyle harmanlanıyor"

Bursa'dan gelen Minusa Acar, AA muhabirine, ilk kez Malazgirt Zaferi etkinliklerine katıldığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Ahlat'a 20 saatlik yolculuğun ardından ulaştığını anlatan Acar, "Burada Yörük kültürünü yansıtıyoruz. Yöresel kıyafetlerimizle katıldık. Her taraftan gelen insanlar burada aşure gibi birbiriyle harmanlanıyor. Birçok dost edindik. Evlerine, memleketlerine davet ediyorlar. 7'den 70'e herkes aynı halayda, aynı kültür ve türküde buluşuyor. Gerçekten müthiş bir ortam." ifadelerini kullandı.

İzmir'den gelen Meryem Pişkinkaya da "25 saat süren otobüs yolculuğunun ardından buraya geldik. Burada Yörük kültürünü yaşatmaya, çocuklarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. Burası doğu ve batının kaynaşması oldu. Burada samimiyet, saygı var. Muhteşem bir atmosfer. Bunu anlatmanın tarifi yok." diye konuştu.

Manisa'dan gelen Ayşe Demir de gelenek ve göreneklerini Ahlat'a taşıdıklarını, evde, mahallede giydikleri yöresel kıyafetleriyle zafer kutlamalarına katıldıklarını anlattı.

Doğu ve batıyı kaynaştırdıklarını belirten Demir, "Anadolu'nun tüm renkleri burada. Ata yurdundayız, huzur içindeyiz." dedi.

Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği Başkanı Hafize Erdoğan, kahraman Türk kadınlarını anlatmak için 20 dakikalık gösteri hazırladıklarını söyledi.

Türk kadınının kimliğini, kahramanlığını bir kez daha hatırlatmak istediklerini kaydeden Erdoğan, "Eskişehir'in kültürüyle geldik. Çok güzel ilgi var. Kahraman Türk kadınlarını canlandırdığımızda insanların duygulandığını görüyoruz. Çok güzel bir ortam oluştu. Her yöreden gelenler bir arada." dedi.