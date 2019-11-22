Son Dakika Haberleri: Mesut Yar'dan kabare tadında müzik dinletisi
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Mesut Yar'dan kabare tadında müzik dinletisi

6 saat önce

Yar, yarın akşam yapılacak galanın ardından ocak ayı itibarıyla her cumartesi mekanda sahne alacak.

Mesut Yar'dan kabare tadında müzik dinletisi, System.String[]

Yar, yarın akşam yapılacak galanın ardından ocak ayı itibarıyla her cumartesi mekanda sahne alacak.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:47 
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YORUMLAR (1)


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