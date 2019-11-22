Mesut Yar'dan kabare tadında müzik dinletisi

Yar, yarın akşam yapılacak galanın ardından ocak ayı itibarıyla her cumartesi mekanda sahne alacak.

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Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'in cinsel istismar sahnesiyle ilgili ilginç yorum: Diziyi izledim ama o sahneyi görmedim