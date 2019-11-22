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Mesut Yar'dan kabare tadında müzik dinletisi
6 saat önce
Yar, yarın akşam yapılacak galanın ardından ocak ayı itibarıyla her cumartesi mekanda sahne alacak.
Yar, yarın akşam yapılacak galanın ardından ocak ayı itibarıyla her cumartesi mekanda sahne alacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:47
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