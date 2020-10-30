Mesut Yılmaz'ın Rizeli hemşerileri gözyaşı döktü (2) - Son Dakika

YILMAZ'IN MEZARINA KÖYÜNDEN TOPRAK GÖNDERİLDİ

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın memleketi Rize'nin Çayeli ilçesi Çataldere köyünden mezarına konulmak üzere toprak gönderildi. Mesut Yılmaz'ın amcasının oğlunun eşi Ayşe Akçal, köyden kavanoza doldurduğu toprağı İstanbul'a gönderdi.

Ayşe Akça, "Yaşadığımız ev Mesut Yılmaz'ın baba ocağı. Sabahleyin aldık acı haberi, çok üzgünüz. Bahçeden doldurduğum toprağı mezarına dökülmek üzere İstanbul'a gönderiyorum. Acımız çok büyük, Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.Yılmaz'ın köylüsü Fatma Karakaş da "Köyümüzdeki herkes onun komşusu, akrabası. Sabah haberi aldığımızdan beri çok üzgünüz, köyümüz için, Türkiye için çok önemli bir değeri kaybettik" ifadelerini kullandı.

Ali Satır ise Mesut Yılmaz'la siyasete atılmadan önce köyde yaşadığı bir anıyı anlattı. Satır, "Mesut beyi bu evde tanıdım. Ben camide imamlık yapıyordum. Amcası İzzet Akçal bir yaz onu buraya getirmişti, benden Mesut Yılmaz'ı gezdirmemi istedi. Daha siyasete atılmamış üniversitede okuyordu. Bu derede birlikte balık tuttuk o yaz çok eğlenmişti. Vefat haberini duyduk büyük üzüntü içerisindeyiz. Türkiye çok büyük bir değerini kaybetti" dedi.