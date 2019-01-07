MESYEB, 34 bin çalışanı belgelendirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB), bugüne kadar 34 binden fazla çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB), bugüne kadar 34 binden fazla çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi.

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