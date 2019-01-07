MESYEB, 34 bin çalışanı belgelendirdi
2 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB), bugüne kadar 34 binden fazla çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB), bugüne kadar 34 binden fazla çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:25
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