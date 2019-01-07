Son Dakika Haberleri: MESYEB, 34 bin çalışanı belgelendirdi

MESYEB, 34 bin çalışanı belgelendirdi

2 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB), bugüne kadar 34 binden fazla çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi.

MESYEB, 34 bin çalışanı belgelendirdi, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB), bugüne kadar 34 binden fazla çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:25 

Ekonomi
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