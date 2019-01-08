Met Helvası" Gitti "Kourabiedes" Geldi

Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği İçin Avrupa Bölgesi Eylem Tasarısı (ERASMUS) bünyesindeki "eTwinning" platformunda hazırlanan "Kültür Aktarımı" projesinde eşleşen Yunanistan ile Eskişehir'deki ortaokullar, birbirlerine "kültür kolisi" gönderdi.

SELÇUK KIZILDAĞ - Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği İçin Avrupa Bölgesi Eylem Tasarısı (ERASMUS) bünyesindeki "eTwinning" platformunda hazırlanan "Kültür Aktarımı" projesinde eşleşen Yunanistan ile Eskişehir'deki ortaokullar, birbirlerine "kültür kolisi" gönderdi.



Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kardeşler Ortaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Davut Atış'ın, öğrencilerinin daha kolay yabancı dil öğrenmelerini sağlayabilmek için Avrupa ülkelerinde yaşayan öğrencilerle internet üzerinden karşılıklı sohbet ettirme projesinin ikinci ayağı olan "Kültür Aktarımı", Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleştirildi.



İtalya, Slovakya, Polonya, Romanya, Yunanistan gibi ülkelerde ortaokul öğrencileriyle canlı internet yayınında bir araya gelen Eskişehirli çocuklar, projenin devamında eşleştikleri Yunan öğrencilere Türk lokumu ve kahvesi ile adını çubuk ve aşık kemiğiyle oynanan bir oyundan alan met helvasını, yeni yıl temennilerinin yazıldığı mektuplarla birlikte Yunanistan'a kargoladı.



Mektuplarında, Eskişehir'e özel bir yiyecek olan met helvasının un, yağ, şeker, limon ve su kullanılarak yapıldığını ve met oyunu sonucunda kaybeden tarafın uzun kış gecelerinde helva çekmesiyle oluşan bir geleneğin ürünü olduğuna değinen Kardeşler Ortaokulu öğrencileri, Yunanistan'dan kendileri için gönderilen kargoyu da heyecanla açtı.



Yunanistan'dan gelen kolideki "Christmas Sweet" ve "Kourabiedes" adlı kurabiyeleri ilk kez tadan Kardeşler Ortaokulu öğrencileri, Yunanistan'daki arkadaşlarının kendileri için yazdığı mektupları da okudu.



İngilizce öğretmeni Davut Atış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin kültür paylaşımı bölümünün öğrencileri için heyecan uyandırdığını belirterek, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, çocukların sadece "sevgi" paylaşımında bulunuyor olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.



Yunanistan'a gönderdikleri kolide, öğrencileriyle hazırladıkları Türkiye'yi anlatan bir kitapçık da bulunduğunu ifade ederek, "Kitabımızı da çocuklarla birlikte tasarladık. Bu kitapçıkta tüm kültürümüzü anlatmaya çalıştık. Folklorumuz, turistik yerlerimiz, ilgi gören yiyecek, içecek ve tatlılarımızı anlattık. Şairlerimizi, yazarlarımızı, sanatımızı anlattık. Hiçbir çıkarı olmadan, sadece birbirini tanıyan, anlayan ve seven çocukların ileride iyi arkadaş olacağına inanıyorum." diye konuştu.



"Sırada Ukrayna var"



Bir sonraki etkinlikte Ukrayna ile etkileşime geçeceklerini anlatan Atış, şunları kaydetti:



"Yunanistanlı öğrencilerimiz, bizlere kendi tatlılarını, ülkelerine özgü gemi figürünün origami halini ve eşleştikleri arkadaşlarına gönderdikleri mektuplarla kültür aktarımına dahil oldular. Kendilerine çok teşekkür ederim. Sırada Ukrayna var. O etkileşimde de öğrencilerimiz İngilizcenin yanı sıra kendi dillerinde 'merhaba' demeyi birbirlerine öğretecekler. Yani Ukraynalı çocuklar, Türkçedeki temel kelimeleri de öğrenecekler. Akabinde çocuklarımız hayallerindeki ideal okulu birlikte ortaya çıkaracaklar ve Avrupa'nın ideal okulunun öğrenci temsilcisini seçmiş olacağız. Amacımız öğrencilerimizin hem dünya dili olan İngilizceyi arkadaşlarıyla konuşarak öğrenmesi hem de bu öğrenme sürecinde karşısındaki insanın kültürüne de dokunabilmesi."



"Kourabiedes güzelmiş"



Eşleştiği Yunanlı arkadaşının kendisine yazdığı mektubu teslim alan ve tatlıları deneyen 6. sınıf öğrencisi Yezda Nur Koç (11) ise kourabiedes tatlısını beğendiğini dile getirerek, "Lokum, kahve ve met helvası burada hep var. Kourabiedes güzelmiş. Yumuşak ve hafif bir tatlı. Çok beğendim." dedi.

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