Son Dakika Haberleri: Met Opera perdesi "Turandot" ile açılıyor
Son Dakika Ekonomi Met Opera perdesi 'Turandot' ile açılıyor

Met Opera perdesi "Turandot" ile açılıyor

1 saat önce

Dünyanın en büyük klasik müzik ve sanat organizasyonu New York Metropolitan Opera'nın programından seçilmiş 10 eser, canlı performanslarla Akmerkez CinemaPink'te sanatseverlerle buluşacak.

Met Opera perdesi

Dünyanın en büyük klasik müzik ve sanat organizasyonu New York Metropolitan Opera'nın programından seçilmiş 10 eser, canlı performanslarla Akmerkez CinemaPink'te sanatseverlerle buluşacak.

Akkök Holding'den yapılan açıklamaya göre, Metropolitan Opera'nın ilk oyunu, 12 Ekim'de ihtiraslı kadınların öyküsü "Turandot" olacak. Gösterimler, 26 Ekim'de "Manon"un aşk hikayesiyle devam edecek.

İtalyan sanatçı Giacomo Puccini'nin eseri "Turandot", 12 Ekim'de tüm dünyayla eş zamanlı olarak Akmerkez CinemaPink'te sahnelenecek.

19. yüzyılın efsane bestecileri arasında gösterilen Puccini'nin aşka inanmayan Çin Prensesi Turandot ile Calaf'ın aşkını konu alan unutulmaz eseri, Friedrich Schiller'in "Turandot-Çin Prensesi"nden ilhamla yazıldı. Çin prensesi Turandot'un evlilik macerasını İtalyan romantizmiyle ele alan operanın biletleri 100 TL'den satışa çıktı.

Turandot ile açılan sezon, zamanının en iyi melodi besteleyen müzisyeni olarak bilinen Fransız besteci Jules Massenet'in ölümsüz eseri Manon ile devam edecek.

Abbe Prevost'un 1731 tarihli L'histoire du Chevalier des Grieux ve Manon Lescaut'una dayanan opera komedisi, özenti bir genç kız olan Manon'un ilk kez tek başına seyahatiyle başlar. Paris'e kuzenini görmeye gelen Mamon'un Chevalier Des Greiux ile birbirlerine aşık olmasıyla ilerleyen eser, 26 Ekim'de canlı performansla opera tutkunlarının karşısına çıkacak. Operanın biletleri 100 TL'den satın alınabilecek.

New York, Akmerkez, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:32 Kaynak: AA
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