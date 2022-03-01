Meta, AB genelinde Rus devlet medyasına erişimi kısıtlayacak - Son Dakika
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Meta, AB genelinde Rus devlet medyasına erişimi kısıtlayacak

01.03.2022 00:15
Meta, AB genelinde Rus devlet medyasına erişimi kısıtlayacak

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Ukrayna'ya yönelik saldırı nedeniyle Rus devlet medya kuruluşları RT ve Sputnik'e Avrupa Birliği (AB) genelinde erişimi kısıtlayacak.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Ukrayna'ya yönelik saldırı nedeniyle Rus devlet medya kuruluşları RT ve Sputnik'e Avrupa Birliği (AB) genelinde erişimi kısıtlayacak.

Meta'nın Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, Twitter hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bazı hükümetlerden ve AB'den, Rusya'nın devlet kontrolündeki medyasıyla ilgili olarak daha fazla adım atılması yönünde talepler aldıklarını belirten Clegg, "Mevcut durumun istisnai doğası göz önüne alındığında AB genelinde RT ve Sputnik'e erişimi kısıtlayacağız." ifadesini kullandı.

Clegg, bu konuda hükümetlerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Medya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meta, AB genelinde Rus devlet medyasına erişimi kısıtlayacak - Son Dakika


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