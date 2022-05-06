Meta, büyük değer kaybından Apple'ı sorumlu tuttu! - Son Dakika
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Meta, büyük değer kaybından Apple'ı sorumlu tuttu!

06.05.2022 14:20
Meta, büyük değer kaybından Apple'ı sorumlu tuttu!

Meta, planlanandan daha az kişiyi işe alacağıyla ilgili pek çok neden sundu. Bununla ilgili ilk olarak Apple'ı suçladı

Facebook ana şirketi Meta, kısa süre önce ilk kez tarihi bir düşüş yaşadı. Bunun üzerine şirket, genişleme planlarını yeniden gözden geçirmeye başladı. Planlara göre Meta, 2022'de belirli bir işe alım hedefine sahipti. Ancak son haberlere göre bu durum beklendiği gibi olmayacak.
Çarşamba günü yöneticilerin bildirdiğine göre Meta, hemen hemen şirketteki pek çok takımı etkileyecek olan 'Facebook işe alım dondurması'nı duyurdu. Çalışanlara kararın arkasında pek çok faktörün olduğunu belirten şirket, bunlardan ilkinin Apple'ın Uygulama Takibi Şeffaflığı (ATT) özelliği olduğunu söyledi.
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Meta, işe alma planlarını yavaşlatan dört farklı neden sundu
Bir habere göre, Meta tarafından tüm çalışanlara gönderilen bir not ortaya çıktı. Şirketin finans direktörü David Wehner, yazdığı mektupta şirketin, "önceliklerini bir kez daha gözden geçirmesi ve hem kısa hem de orta vadede hangi projelerin peşinden gideceği konusunda bazı zorlu kararlar alması" gerektiğini belirtti. Ayrıca notun içinde, gelir artışını yavaşlatmaktan ve artan maliyetlerden sorumlu dört faktör yer alıyor. Bunlar şu şekilde:
iOS değişikliklerinden (ATT) gelen sinyal kaybı.
Ukrayna'da savaş.
"Genel makroekonomik ortam."
Kilitlenmelerin hafifletilmesi, insanların internette daha az zaman harcamasına neden oluyor.

Meta, büyük değer kaybından Apple'ı sorumlu tuttu!

Wehner'in bu notu, Meta'nın Apple'ın ATT ile ilgili sorununun, şirkete zarar vermekten çok küçük işletmelere zarar vermesiyle ilgili olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Notta ise şu sözler yer alıyor:


Yılın başında beklenenden daha yavaş gelir artışı da dahil olmak üzere ters rüzgarlarla karşı karşıyayız. Bu, iOS değişikliklerinden kaynaklanan sinyal kaybı, Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan ticari zorluklar ve genel makroekonomik ortam gibi bir dizi faktörden kaynaklanmaktadır.
Meta, büyük değer kaybından Apple'ı sorumlu tuttu!

Bunun yanı sıra küresel işe alım şefi Miranda Kalinowski, Meta'nın mühendislerin işe alınmasını derhal donduracağını belirten bir not gönderdi. Bu notta ise şu sözler yer alıyor:

Hala bunun her kuruluş için ne anlama geldiğini bulmaya çalışıyoruz, ancak bu, şirket genelindeki hemen hemen her ekip için işe alım hedeflerini etkileyecek. Bu yenilenen kılavuza dayanarak, işe alım hedeflerimizi baştan sona ayarlamamız gerektiğini biliyoruz.
Peki, siz Meta'nın bu suçlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce haklı mı? Görüşlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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