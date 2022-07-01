Meta, çalışanlarına üstü kapalı 'mobbing' uygulayacak! - Son Dakika
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Meta, çalışanlarına üstü kapalı 'mobbing' uygulayacak!

01.07.2022 13:53
Meta, çalışanlarına üstü kapalı 'mobbing' uygulayacak!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, haftalık olarak gerçekleştirilen soru-cevap toplantısında bazı çalışanlara mobbing uygulayacağını söyledi.

2021 yılı Facebook için bir dönüm noktası oldu. Şirket, Facebook Connect 2021'de yeniden markalaştığını duyurdu. Böylelikle platforma bağlı tüm hizmetler yeni kurulan Meta şirketinin çatısı altına girdi. Tabii son dönemde sürekli karşımıza çıkan Mark Zuckerberg'in çılgın projesi Metaverse de hayatımıza girdi.

Ancak şu sıralar Meta için işler pek de istendiği gibi gitmiyor. Zira şirket, ülkemiz dahil tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik sorunlar nedeniyle bazı önlemler almaya başladı. Ancak bunlardan bazıları insanların tepkisini çekecek cinsten.

Meta, bazı çalışanlardan 'mobbing' yoluyla kurtulmak istiyor

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin haftalık olarak gerçekleştirilen soru-cevap toplantısında uzun süre konuşulacak açıklamalarda bulundu. CEO, şirketin son durumuyla ilgili "Bahse girmem gerekseydi, bunun yakın tarihte gördüğümüz en kötü düşüşlerden biri olacağını söylerdim" ifadelerini kullandı.

Meta, çalışanlarına üstü kapalı 'mobbing' uygulayacak!

Meta, bu önlemlerden birisi olarak mayıs ayında beklenenden daha az gelir artışı nedeniyle Facebook'un bazı bölümlerinde işe alımları durdurdu. Hatta Zuckerberg'in toplantıdaki açıklamalarına göre Meta'nın bu yıl içerisindeki mühendis alım hedefi 10 binden 6-7 bin seviyelerine kadar düştü.

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CEO'nun toplantıdaki en dikkat çeken açıklaması, bazı çalışanları şirketten gönderebilmek için üstü kapalı mobbing uygulayacağını söylemesi oldu. Kısacası şirket, bu süreçte daha yalın ve daha iyi çalışan ekipler kurmaya hazırlanıyor. Bu tanıma uymayan çalışanların ise ayrılması isteniyor. Zuckerberg, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Gerçekçi olarak, muhtemelen şirkette olmaması gereken bir grup insan var. Beklentileri yükselterek, daha agresif hedefler oluşturarak ve kısacası sıcaklığı biraz daha yükselterek bazılarının burasının kendilerine göre olmadığını anlamasını ve kendi kararlarıyla ayrılmasını umuyorum. Tabii bu konuda benim açımdan hiçbir sorun yok.

Meta, ekonomik krize kendisini hazırlayan tek şirket değil. Zira yazılım devi Microsoft, bir süre önce işe alım hedeflerini düşürdüğünü duyurdu. Aynı zamanda Tesla da önümüzdeki üç ay içerisinde iş gücünün yaklaşık yüzde 3'ünü keseceğini söyledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Mark Zuckerberg, Facebook, su, Güncel, Son Dakika

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