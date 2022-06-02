Meta'da büyük ayrılık: Tepe yönetici istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi

Meta'da büyük ayrılık: Tepe yönetici istifa etti

02.06.2022 12:38
Meta'da büyük ayrılık: Tepe yönetici istifa etti

Eski adıyla Facebook olan Meta'da 14 yıldır çalışan tepe yönetici Sheryl Sandberg, şirket ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sosyal medyayı ve metaverse gelişmelerini domine eden Meta, son zamanlarda işleri epey hızlandırdı. Şirketin Facebook'tan Meta'ya evrilmesi arkaplanda büyük bir iş yükü doğurmuştu ve bu yükü sırtlayan tepe isimlerden Sheryl Sandberg, artık şirkette yer almadığını açıkladı. Yaşanan bu ayrılığın, Meta'nın yakın gelecekteki faaliyetlerine yansıyacak gibi duruyor.

Instagram kayıp çocuklar için harekete geçti! İşte yeni özellik

Meta COO'su Sheryl Sandberg, şirketten ayrıldı

Meta'nın belki de en önemli ismi olan Sheryl Sandberg, şirketin vizyonundaki değişiklikleri sırtına yükleyen isimdi. Yakın zamana kadar sadece alıştığımız sosyal medyayı elinde tutan Meta, çok daha cesurca yatırımlar yapmaya başladı. COO, yani Chief Operation Officer pozisyonundaki Sandberg, şirketteki operasyon faaliyetlerinin tepesindeki isimdi.

Sandberg, ayrılığına dair konuşurken 'Hayatımın sonraki bölümünü yazma vakti geldi." ifadelerini kullandı. Şirkette 14 yıldır aynı pozisyonda çalışan Sandberg, Mark Zuckerberg'den sonra en yetkili kişiydi.

Meta'da büyük ayrılık: Tepe yönetici istifa etti

Tecrübeli COO, bugüne dek şirketin aydınlık ve karanlık günlerinde medyanın takip ettiği isimlerden biriydi. Zaten son yıllarda eski adıyla Facebook olan Meta, iyi günler geçirmiyordu. Özellikle de veri gizliliği konusunda pek çok skandal yaşandı ve bunların üstesinden gelinmesinde Sheryl Sandberg de büyük bir rol oynadı.

Meta'da yaşanan ayrılıklar bir süredir daha çok göze batar halde. Bunun nedeni, geçen yıl itibariyle şirketin metaverse'e odaklanacağını açıklamasıydı ve bu hedeflerin çoğu insan tarafından 'uçuk' olarak nitelendirilmesiydi. Geçen yıldan beri tecrübeli mühendislerden yöneticilere kadar pek çok önemli ismin kaybedildiğini gördük, ancak Meta gibi bir şirketin bu kişilerein yerini doldurup dolduramayacağı asıl soru olmalı.

YORUMLAR
500
Milletvekili Arvas: 'Su kaynaklarını korumalı ve daha verimli kullanmalıyız' Milletvekili Arvas: 'Su kaynaklarını korumalı ve daha verimli kullanmalıyız' Öğrenciler biyolojik arıtma tesisini gezdi Öğrenciler biyolojik arıtma tesisini gezdi AloTech, bulut teknolojisinde sınırları aştı AloTech, bulut teknolojisinde sınırları aştı
Kaynak: Shiftdelete

Sheryl Sandberg, Instagram, Facebook, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meta'da büyük ayrılık: Tepe yönetici istifa etti - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:41 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den savunmaya Alman takviyesi! Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
16:30 Boşandığı eşi tarafından ateşe verilen Elvan Sözkesen yaşadıklarını anlattı: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 17:04:50. #1.12#
SON DAKİKA: Meta'da büyük ayrılık: Tepe yönetici istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement