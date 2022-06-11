Meta'da yaprak dökümü: Bir hizmetin daha fişi çekildi

İlk olarak 2018 yılında duyurulan ve insanların görüntülü görüşme yapmasını kolaylaştıran Meta (Facebook) Portal için yolun sonuna gelindi. Meta; Amazon ve Google gibi rakiplerini yakalayamayan Portal modelleri için tüketici pazarından tamamen vazgeçtiğini açıkladı.

Meta, dört yılın ardından Portal için pes etti

Geçtiğimiz yıldan bu yana yüzünü tamamen metaverse'e çeviren Meta, eski hizmetlerini de dönüştürmeye devam ediyor. Sosyal medya devi, Portal isimli akıllı ekranlarındaki stratejisini değiştirdiğini açıkladı. Dört yıl boyunca satışta olan Portal ailesi, artık sadece iş cihazı olarak şirketlere sunulacak.

Mark Zuckerberg'den sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf

Facebook Portal, 2018 yılında WhatsApp ve Messenger üzerinden görüntülü arama yapabileceğiniz bir akıllı ekran olarak piyasaya sürüldü. Ancak cihazın son modellerinde Zoom ve Microsoft Teams desteği de bulunuyordu.

Portal akıllı ekranları aslında tamamen iptal edilmiş değil. Meta'dan gelen açıklamada, artık "tüketici odaklı" bir Portal satışa çıkarılmayacak. Şirketin yeni odak noktası, ürünü tüketiciden ziyade iş cihazı olarak yeniden konumlandırmak üzerine kurulu olacak.

Meta, Portal ürünleri için nasıl bir yol izleyeceğini detaylandırmadı. Fakat geçtiğimiz yıl çıkış yapan Portal Go ve Portal+ ile Zoom ve Microsoft hizmetlerine uyumluluk getirmişti. Bu, Portal'ı hibrit çalışma için bir araç haline gelmesine imkan tanıyabilir.

Şirketin perde arkasındaki stratejisinde oldukça büyük değişiklikler olduğunu görüyoruz. İlk olarak sadece özel müşteriler için planlanan bir AR cihazının ertelendiği aktarıldı. Ayrıca Apple Watch rakibi olacağı iddia edilen akıllı saatini askıya almıştı.

Daha önce de belirttiğimiz üzere Meta, iki yıldan uzun bir süredir geliştirme aşamasında bulunan akıllı saat modelini iptal etme kararı aldı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Meta, cihazı neden iptal etti? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.