Meta'dan isim değişikliği: Bir uygulamanın daha üstü çizildi - Son Dakika

Mark Zuckerberg'in radarını metaverse'e doğru çevirdiği Meta, sosyal medya platformlarına ait özellikleri de kapsamlı şekilde değiştirmeye devam ediyor. İlk olarak 2009 yılında karşımıza çıkan Facebook'un ödeme hizmeti Facebook Pay, nihayet isim değişikliğine gidiyor.

Meta'nın Finansal Hizmetler Operasyon Başkanı Stephane Kasriel, şirketin yerel ödeme aracının Meta Pay olarak adlandırılacağını söyledi. FarmVille gibi oyunların ödemeleri veya Messenger'dan para gönderilmesi için geliştirilen Facebook Pay, Meta'nın isim değiştirme furyasının son adayı oldu.

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Facebook Pay gitti, Meta Pay geldi

Geçtiğimiz yıl şirketin adını değiştirerek hizmetlerini yeniden sıralamaya başlayan Facebook, ürünlerini de yeniden adlandırmaya başladı. Örneğin Oculus Quest VR gözlüğünü ve Facebook Portal akıllı webcam'ini artık Meta Quest ve Meta Portal olarak satışa sunuyor.

Meta'nın isim değişikliğine ilişkin son örneği ise Facebook Pay tarafında yaşandı. Finansal Hizmetler Operasyon Başkanı Stephane Kasriel'in açıklamasına göre ödeme hizmeti artık Meta Pay olarak adlandırılacak. Fakat Kasriel ödeme hizmetinin, yenilenme konusunda henüz erken aşamada olduğunu söyledi.

Kasriel, Meta'nın ürünlerinde sunduğu cüzdan hizmetinin yeniden düzenlenebileceğini ifade etti. "Tek bir cüzdan deneyiminin nasıl görünebileceğini belirlemenin erken aşamalarındayız ve önümüzdeki günlerde söyleyecek daha çok şeyimiz olacak" dedi.

Meta'nın halihazırda Novi adında dijital bir cüzdanı bulunuyor. Meta Pay'in bu cüzdana entegre edilip edilmeyeceği bilinmiyorken, şirketin Zuck Bucks isimli bir "sanal para" üzerinde çalıştığı da biliniyor. Bu projenin kripto para olmayacağının da altı çizilmişti.

Meta'nın NFT, metaverse ve kripto ile ilgili planları hala tam olarak açıklanmamış olsa da, maddi açıdan zarar ettiğini belirtmek gerekiyor. Örneğin, şirketin donanım ve metaverse girişimlerini yöneten Reality Labs bölümü sadece 2021'de 10 milyar dolar kayıp bildirdi.

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