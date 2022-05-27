Meta'dan itiraf gibi Metaverse açıklaması!

2021 yılı Facebook için bir dönüm noktası oldu. Şirket, Facebook Connect 2021'de yeniden markalaştığını duyurdu. Böylelikle platforma bağlı tüm hizmetler yeni kurulan Meta şirketinin çatısı altına girdi. Tabii son dönemde sürekli karşımıza çıkan Mark Zuckerberg'in çılgın projesi Metaverse de hayatımıza girdi.

Meta, gün geçtikçe genişleyen Metaverse projesiyle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Mark Zuckerberg, şirketin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yıllık toplantısında konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Metaverse için önümüzdeki 5 yıl 'önemli' miktarda para lazım

Artık Metaverse vizyonuna odaklanacaklarını söyleyen Meta'nın çarşamba günkü toplantısında ana gündem maddesi projeyle ilgili maddi planlamalardı. Zuckerberg, projenin önümüzdeki üç ila beş yıl boyunca önemli miktarlarda para gerektireceğini hissedarlara aktardı.

Bunun yanı sıra Meta'nın SEC'e yaptığı bildirimde itiraf niteliğinde bir detay söz konusu. Zira şirketin insanları sanal bir dünyaya göndereceği "bedenselleştirilmiş internet" konseptli ürünlerin büyük bir kısmının 10 ila 15 yıl içerisinde gelmesi pek de mümkün görünmüyor.

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Toplantıda Metaverse temalı ürünlerin uygun fiyatlı olacağını söyleyen Mark Zuckerberg, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Donanımı herkes için mümkün olduğunca uygun fiyatlı hale getirmek ve dijital ekonominin büyümesini sağlamak istiyoruz.

Meta, 2021'de Metaverse için 10 milyar dolarlık harcama yaptı. Bu alanda 10 bin çalışanı bulunan şirket, yakında 10 bin kişiyi daha işe alacak. Bu sayede çalışmaların daha da hızlanması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Meta, Metaverse vizyonunu istediği gibi hayata geçirecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.