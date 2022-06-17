Meta'dan yeni VR gözlük yorumu! - Son Dakika
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Meta'dan yeni VR gözlük yorumu!

17.06.2022 15:42
Meta'dan yeni VR gözlük yorumu!

Meta, metaverse tanıtım videosunda oldukça fütüristik görünümlü bir VR gözlük konseptini gözler önüne serdi.

Meta, metaverse tanıtım videosunda fütüristik görünümlü bir VR gözlük konseptini gözler önüne serdi. Şirketin Quest adını verdiği modelinden oldukça farklı görünen bu VR gözlük, yakında çıkacak olan Cambria'dan bile daha ince yapısıyla dikkat çekiyor.

Meta, VR gözlüklerde çığır açabilir

Meta'nın her iki VR gözlükten de daha gelişmiş görünen yeni model büyük heyecan uyandırdı. Bu gözlüğün üretimi hakkında ise Meta'dan henüz bir açıklama gelmiş değil. Meta bu görüntüler ile ilerleyen dönemde metaverse teknolojilerinin nasıl görüneceğine dair bir ipucu paylaşmış gibi görünüyor.

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VR gözlük ile birlikte parmak ucu sensörleri de gün yüzüne çıktı. Bu sensörler sayesinde parmakların konumları büyük bir hassasiyetle hızlı bir şekilde belirlenebilecek. Ayrıca metaverse evreninde dokunsal geri bildirim sağlanmasına da yardımcı olacak.

Meta, belli aralıklarla metaverse evrenine kısa bakışlar atan videolar paylaşıyor. Her videoda farklı konulara değinen şirket, metaverse evrenin nasıl olabileceğine dair ipuçlarını bizlere sunuyor. Paylaşılan videolarda VR gözlük ve parmak ucu sensörleri ile nelerin mümkün olacağı gözler önüne seriliyor.

Örneğin metaverse evreninde derse katılan öğrenciler, sanal sınıflarda bir araya gelecek. Öğretmenler ise 3 boyutlu sanal nesneler ile dersleri daha iyi anlatabilecek. Tıpkı videoda olduğu gibi bir hücre bölünmesi, sanal olarak öğrencilerin gözü önünde gerçekleşebilecek.

Diğer yandan bir Tıp öğrencisi VR gözlük ve parmak ucu sensörler ile bir sanal hasta üzerinde pratik yapabilecek. Öğrenciler bu sayede yüzlerce kez tekrar yapmış olacak. Bu tür bir eğitim tıp öğrencilerine uygulamaya geçmeden önce oldukça yararlı olabilir.

Bu eğitim modelinin bir diğer kazanımı olarak ise tarihi olayları yerinde görmek olarak gösteriliyor. Metaverse evreninde Antik Roma çağına giden öğrenciler Jül Sezar'ı birebire görebilecek ve olaylar sanki önünde gerçekleşiyormuş gibi inceleyebilecekler.

Metaverse evrenini ile birçok şey mümkün gibi görünüyor. Tabi ki teknolojinin bu seviyeye gelmesi için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Peki siz Metaverse evreni hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Metaverse, Güncel, Son Dakika

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