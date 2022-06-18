Meta, Dijital Avatarınız İçin Giysi Satın Alabileceğiniz Online Mağaza Kuruyor - Son Dakika
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Meta, Dijital Avatarınız İçin Giysi Satın Alabileceğiniz Online Mağaza Kuruyor

18.06.2022 21:21
Meta, Dijital Avatarınız İçin Giysi Satın Alabileceğiniz Online Mağaza Kuruyor

Meta, avatarların kendilerini şekillendirebileceği metaverse dijital ekosistemini yavaş yavaş inşa ederken, bu alandan nasıl para kazanacağı düşünerek yeni işlere giriyor.

Bir teknoloji şirketi olan Meta, Facebook, Instagram ve Messenger kullanıcılarının avatarları için dijital giysiler satın alabilecekleri bir çevrimiçi mağaza sunuyor. Meta, kullanıcıların avatarları için kıyafet satın almalarını sağlayacak dijital giyim mağazanın adı "Avatars Store" olacağı bildirildi.

Mark Zuckerberg, kullanıcıların avatarlarını şekillendirmek için dijital kıyafetler satın alabilmeleri için Facebook, Instagram ve Messenger'da Avatars Mağazası'nı başlattığını söyledi.

Zuckerberg, "Dijital ürünler, meta veri evreninde kendinizi ifade etmenin önemli bir yolu ve yaratıcı ekonominin büyük bir itici gücü olacak. Daha fazla marka eklemekten ve bunu yakında sanal gerçekliğe (VR) getirmekten heyecan duyuyorum" dedi.

Meta, Dijital Avatarınız İçin Giysi Satın Alabileceğiniz Online Mağaza Kuruyor

Meta, Dijital Avatarınız İçin Giysi Satın Alabileceğiniz Online Mağaza Kuruyor

Giysilerin maliyeti henüz belirlenmemiş olsa da Meta avatarları için ücretsiz kıyafet seçenekleri erişilebilir olmaya devam edecek. Zuckerberg'e göre, yeni moda giyim seçenekleri, insanların avatarları aracılığıyla kendilerini ifade etmeleri için bir yöntem sunuyor. İşlev ayrıca avatarı özelleştirmek için kullanabileceğiniz ücretsiz kıyafetler verecek.

Ancak Zuckerberg, en iyi moda markalarının dijital kıyafetlerini satmaya ayrılmış bir pazar yeri oluşturma fırsatını şimdiden görüyor.

Çevrimiçi mağaza, önümüzdeki hafta belirli ülkelerde açılmaya başlayacak ve başlangıçta Balenciaga, Prada ve Thom Browne'dan dijital kıyafetler sunacak.

Meta, Dijital Avatarınız İçin Giysi Satın Alabileceğiniz Online Mağaza Kuruyor

Meta, Metaverse'i kurmak için avatarlarının görünümünü iyileştirmeye çalışıyor. Bu yılın başlarında, internet devi Instagram'a 3D avatarları ve Facebook ve Messenger için yeniden tasarlanmış avatarları piyasaya sürdü.

Yükseltme sayesinde avatarlar artık ek yüzlere, ten tonlarına ve erişilebilirlik cihazlarına sahip olacak.

Kullanıcılar artık aynı avatarı Instagram, Facebook ve Messenger'ın yanı sıra sanal gerçeklik dahil tüm Meta platformlarında kullanabilir.

YORUMLAR
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Meta tekstil işine giriyor: İşte yüksek moda giyim mağazası Meta tekstil işine giriyor: İşte yüksek moda giyim mağazası TikTok, Facebook'u yerden yere vurdu: Taklitle ilgilenmiyoruz TikTok, Facebook'u yerden yere vurdu: Taklitle ilgilenmiyoruz
Kaynak: Tekmoloji

Mark Zuckerberg, Metaverse, Instagram, Facebook, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Meta, Dijital Avatarınız İçin Giysi Satın Alabileceğiniz Online Mağaza Kuruyor - Son Dakika

Bu haber Tekmoloji tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Tekmoloji tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Tekmoloji kurumudur.

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