Bir teknoloji şirketi olan Meta, Facebook, Instagram ve Messenger kullanıcılarının avatarları için dijital giysiler satın alabilecekleri bir çevrimiçi mağaza sunuyor. Meta, kullanıcıların avatarları için kıyafet satın almalarını sağlayacak dijital giyim mağazanın adı "Avatars Store" olacağı bildirildi.

Mark Zuckerberg, kullanıcıların avatarlarını şekillendirmek için dijital kıyafetler satın alabilmeleri için Facebook, Instagram ve Messenger'da Avatars Mağazası'nı başlattığını söyledi.

Zuckerberg, "Dijital ürünler, meta veri evreninde kendinizi ifade etmenin önemli bir yolu ve yaratıcı ekonominin büyük bir itici gücü olacak. Daha fazla marka eklemekten ve bunu yakında sanal gerçekliğe (VR) getirmekten heyecan duyuyorum" dedi.

Meta, Dijital Avatarınız İçin Giysi Satın Alabileceğiniz Online Mağaza Kuruyor

Giysilerin maliyeti henüz belirlenmemiş olsa da Meta avatarları için ücretsiz kıyafet seçenekleri erişilebilir olmaya devam edecek. Zuckerberg'e göre, yeni moda giyim seçenekleri, insanların avatarları aracılığıyla kendilerini ifade etmeleri için bir yöntem sunuyor. İşlev ayrıca avatarı özelleştirmek için kullanabileceğiniz ücretsiz kıyafetler verecek.

Ancak Zuckerberg, en iyi moda markalarının dijital kıyafetlerini satmaya ayrılmış bir pazar yeri oluşturma fırsatını şimdiden görüyor.

Çevrimiçi mağaza, önümüzdeki hafta belirli ülkelerde açılmaya başlayacak ve başlangıçta Balenciaga, Prada ve Thom Browne'dan dijital kıyafetler sunacak.

Meta, Metaverse'i kurmak için avatarlarının görünümünü iyileştirmeye çalışıyor. Bu yılın başlarında, internet devi Instagram'a 3D avatarları ve Facebook ve Messenger için yeniden tasarlanmış avatarları piyasaya sürdü.

Yükseltme sayesinde avatarlar artık ek yüzlere, ten tonlarına ve erişilebilirlik cihazlarına sahip olacak.

Kullanıcılar artık aynı avatarı Instagram, Facebook ve Messenger'ın yanı sıra sanal gerçeklik dahil tüm Meta platformlarında kullanabilir.