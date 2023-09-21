Facebook\'tan yeni logo! Değişimi görenler aynı espriyi yapıyor

Meta, uzun süredir değiştirmediği iOS için Facebook logosunu yeniden düzenledi.

iPhone kullanıcıları pek de fark edilmeyen bir logo değişimi ile karşı karşıya kaldı. Meta, uzun süredir değiştirmediği iOS için Facebook logosunu yeniden düzenledi.Yeni logo, belirli açı ayarlamaları, harflerin köşelerinin yuvarlatılması gibi gözle fark edilmesi çok zor güncellemeler içeriyor.

4 YIL SONRA YENİ LOGO

Sosyal medyanın ilk adımlarından biri olarak görülen Facebook 2004 yılında ortaya çıktı. O günden bu güne aslında Facebook logosu çok büyük bir değişime uğramadı. Yine de şimdiye kadar yapılan logo değişimleri kolayca fark ediliyordu.

ESKİ LOGO İLE YENİ LOGO ARASINDA PEK FARK YOK

Yukarıda da görüldüğü üzere yeni logoda F harfinin tasarımı da farklı bir yapıda. Meta tasarımcıları bu anlamda F harfinin orta çizgisinin sol kısmını biraz kısaltmış. Ancak App Store ve iPhone için yayınlanan yeni Facebook logosu eskisinden pek de farklı değil.Logonun hafif gradyan ve gölgeli tasarımı ise daha düz ve materyal tasarım ilkelerine yakın bir sadelikte. Ancak bu ince detayları iPhone ekranı üzerinden fark etmek oldukça zor.

"SÜREYYA HANIMIN MUHTEŞEM DEĞİŞİMİ"

Yeni logonun sosyal medya kullanıcılarının diline düşmesi de uzun sürmedi. Değişimi gören kullanıcılar esprili yorumlarda bulundu. İşte o yorumlardan bazıları;